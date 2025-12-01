12月交投或愈趋淡静 料月波幅较细｜古天后

12月1日，大致多云，早上有一两阵雨。无论美股或港股，业绩期已步入尾声，市场焦点重新聚焦本月联储局议息，即系嚟紧市场将极度关注经济数据公布，尤其系本周美国将公布ISM制造业和服务业PMI，以及个人消费开支PCE，不仅左右12月联储局议息决定，甚至影响到明年初息口路径。至于内地于周末亦有数据公布，国家统计局公布，11月份制造业采购经理指数小幅回升，制造业PMI按月升0.2个百分点升至49.2%，连续8个月处于收缩区间。呢个数字市场应该唔系太意外，反而有机会令市场揣测，内地会否透过行政手段或放松银根以刺激经济；不过接近年底，料内地唔会有太大动作。

大市突破27000水平有难度

港股上周反弹，恒生指数按周回升638点或2.5%，成功扭转上一周跌势，并连续两个交易日收市重返10日线之上，5日线则略为升穿10日线，技术走势上初步有改善。不过上周成交额持续缩减，周五成交额更跌至1,462亿元，系自10月9日以嚟最少一日，突显于年结将至下，投资者陆续鸣金收兵，加上自年初低位展开升浪至今，大市累积可观升幅，获利诱因大，更令大市平添沽压。幸而相对美股，中港股市估值仍便宜，虽然港股暂未有条件向上突破，但未见得会大幅向下。

总括11月全月恒指仅跌47点，而100日线失而复得，市底未算太差，目前只待收复26200水平，即头肩顶颈线位置，料整体走势可进一步改善，不过要进一步突破27000水平，喺未有任何重大利好消息及成交萎缩欠缺上升动力下，则有一定难度。传统12月一向较为淡静，而月波幅亦较细，不排除本月大市波幅或少于1500点每月平均波幅。如外围市况偏软，则大市有机会再度考验100日线即约25700-25800水平，而上方26800-27000水平阻力仍大。一旦失守100日线，大市或退守至25200-25300，日线保力加通道底部，而上方或于26300-26500已遇阻。

重新关注机械人及智驾相关股

个股方面，不妨重新关注机械人及智能驾驶相关股份，经过一轮调整后，相关股份已筑底回升，上周五曾于专栏对速腾聚创（2498）作分析，周五股价有不俗表现。此外，可留意三花智控（2050），技术走势亦持续改善；机械人股亦可关注刚完成批股嘅优必选（9880）及地平线机器人（9660），两者均见筑底形态，可先列入观察类别。

古天后