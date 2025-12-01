恒指12月开局高开86点 美团绩后跌逾2% 加密币股受压 赛力斯获纳北水升4%｜港股开市

上周五美股只有半日市，但市场憧憬感恩节利好消费股，推动美股创出五连升，港股夜期亦涨127点，重返26000点关口。不过，昨日出炉的内地官方制造业PMI则逊市场预期，并已连续8个月处于收缩区间。分析指，港股12月开局有机会随外围高开，但目前成交金额不足以支撑大市持续上涨，加上内地制造业疲弱对「拖后腿」，料恒指在12月大部分时间将反复偏软，但年底可望因粉饰橱窗效应而造好。

恒指今早高开86点，报25945点。科网股个别发展，阿里（9988）开市升1%；腾讯（700）升0.3%；上周五已公布业绩的美团（3690）跌逾2%；京东（9618）亦跌0.7%；小米（1810）则升0.5%。

人民银行指稳定币是虚拟货币的一种形式，目前无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的要求，存在被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险。比特币失守9万美元关口，最新跌逾4%至87,530美元；在港上市相关概念股受压，云锋金融（376）跌2.6%；博雅互动（434）跌2.5%；国泰君安（1788）跌1.7%。

赛力斯获调入港股通

个股方面，赛力斯（9927）获调入港股通标的证券名单，该股开市报120元，升逾4%。

郭思治：月底或受惠粉饰橱窗

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，11月恒指大部分时间在26000点水平徘徊，整体呈现下滑趋势，加上目前成交金额明显减少，预期恒指短期内需重返26300点，后市走势才能更乐观。不过，上周五美股表现不错，港股夜期亦重返26000点，港股今日（1日）有机会高开。

他估计，若大市成交未能反弹，料港股于12月或呈现有波幅无升幅、有反弹无大升的走势，惟月底或有望受惠粉饰橱窗效应，港股12月表现可能较11月为佳。不过，郭思治还指出，最新官方制造业PMI连续八个月处于收缩区间，显示内房产业调整带来的后遗症，持续冲击实体经济，或对港股后市产生一定负面影响。

梁杰文：宜待更好机会才入场

宏高证券投资经理梁杰文亦表示，由于近期港股波幅明显收窄，大市成交亦持续萎缩，今日港股即使有机会跟随外围高开，但升幅可能非常有限，同时今年港股累积升幅较大，加上目前缺乏重大利好消息推动，预计12月港股交投将偏弱，难以向上突破，甚至可能逐步调整下行，预期恒指12月将于25000点至26500点区间上落。他建议投资者保持观望，留待更好机会才入场。

梁杰文续指，投资者或较看好受惠减息周期股份，例如高息股和公用股等，又认为虽然现时美国利率调整速度较慢、幅度有限，但减息行动仍在持续，高息股和公用股更容易跑出 。

联储局进入议息前禁声期

展望本周，美国联储局将进入12月议息会议前的惯例禁声期，不过联储局主席鲍威尔本周仍将在一场纪念活动中致辞。另外，美国11月ISM制造业PMI 、「小非农」ADP就业报告 、PCE（个人消费支出）物价指数等重要数据，亦将在本周陆续出炉。新股方面，金岩高岭新材（2693）、乐摩科技（2539）、天域半导体（2658）、遇见小面（2408）将于本周相继挂牌。