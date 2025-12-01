恒指升174点重越两万六 舜宇涨6% 美团绩后跌3% 专家：市场憧憬新储局主席｜港股收市

港股在12月打响头炮，重上两万六关口，收报26033点，升174点，而大市成交额按日增至2009亿元。有分析预计，港股短期继续于25700至26300点徘徊，若美国本月减息或公布美国联储局主席人选，对本港大市有帮助。美国总统特朗普表示，已确定美联储下任主席的人选，而大热人选、白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）向媒体表示乐意出任。

恒指高开86点，一度大升321点，高见26179点，惟其后升幅收窄，一度仅升55点，终收报26033点，升174点。国指收报9172点，升42点。科指收报5644点，升45点，连升两日累升0.8%。

iPhone Fold传进入预量产 果链炒上

内媒《经济日报》引述供应链消息指，苹果首款折叠屏手机iPhone Fold目前已进入工程验证与预量产流程，只剩下细节设计需要调整，有望明年年底前发布。苹果概念股落镬炒上，舜宇光学科技（2382）报67.45元，升6.2%，成表现最好蓝筹股；蓝思科技（6613）报25.24元，升4.9%；丘钛科技（1478）报9.55元，升4.3%；瑞声科技（2018）报37.96元，升3.4%。

中兴劲飙14% 传生产AI手机

另有内媒引述消息指，字节跳动和中兴通讯（763）合作的AI手机将于本月初发布，其中字节跳动主导豆包大模型的植入与AI交互功能定义，中兴则主导硬件定义、产品设计和生产制造。中兴通讯以接近全日高位收报35.8元，升13.9%。

阿里升2% 小米逆市跌2%

科技股个别发展，美团（3690）绩后遭多家大行下调目标价，收报99.55元，跌2.9%，为表现最差的科指成份股。摩根士丹利表示，美团的核心本地商业经营利润预测下调，以及海外投资增加，将其目标价由135元下调至120元，但重申「增持」评级。小米（1810）收报40.3元，跌1.8%。至于阿里巴巴（9988）收报154.9元，升2.2%；腾讯（700）报619.5元，升1.3%；京东（9618）报117.1元，升0.5%。

市传中国人保（1339）党委委员及副总裁兼人保财险党委书记及总裁于泽，被相关部门带走调查。中国人保收报6.68元，跌5.2%；中国财险（2328）报17.18元，跌2.7%。

蓝筹股方面，泡泡玛特（9992）收报215.2元，跌4.3%，为表现最差的恒指和国指成份股。汇控（005）报110.5元，升1.1%。

李泽铭：25700至263000点上落 拆仓风险尚可

红蚁资本投资总监李泽铭表示，港股未有明显方向，资金没有明显流出或流入个别股份板块，恒指于接近26200点水平出现较大沽压，预计短期继续于25700至26300点徘徊，而如果美国本月减息或公布下一任美国联储局主席人选，对港股大市有帮助。但他提醒，日本债息抽升，反映市场押注日本将会加息，或引发避险情绪升温，导致拆仓情况，但目前整体市场情况尚可。

---

恒指12月开局高开86点后，升幅一度扩大至321点，高见26179点，其后有所回吐，截至中午报26068点，升209点或0.81%，续守稳两万六关，成交209亿元；科指中午报5654点，升55点或0.99%。

蓝筹股中，阿里（9988）半日升3.3%，连同汇控（005）升1.4%及腾讯（700）升0.8%，为主要贡献恒指升幅股份；相反，小米（1810）及美团（3690）分别跌2%及1.5%，拖累了大市走势。

豆包推出手机AI助手

单计股价变幅，舜宇（2382）半日升逾6%，为表现最佳蓝筹，紫金矿业（2899）及京东健康（6618）亦分别升5%及3.3%。消息面上，豆包宣布推出豆包手机AI助手，消息刺激一众手机产业链股份向上，除了舜宇外，蓝思科技（6613）升6%，丘钛（1478）及瑞声（2018）亦分别升4.8%及3.9%。

另一方面，美国减息预期升温，金价及银价向好，除了紫金矿业外，中国白银（815）半日升近一成，招金（1818）及灵宝（3330）均升逾4%，而紫金黄金国际（2259）则升2.9%。

---

上周五美股只有半日市，但市场憧憬感恩节利好消费股，推动美股创出五连升，港股夜期亦涨127点，重返26000点关口。不过，昨日出炉的内地官方制造业PMI则逊市场预期，并已连续8个月处于收缩区间。分析指，港股12月开局有机会随外围高开，但目前成交金额不足以支撑大市持续上涨，加上内地制造业疲弱对「拖后腿」，料恒指在12月大部分时间将反复偏软，但年底可望因粉饰橱窗效应而造好。

恒指今早高开86点，报25945点。科网股个别发展，阿里（9988）开市升1%；腾讯（700）升0.3%；上周五已公布业绩的美团（3690）跌逾2%；京东（9618）亦跌0.7%；小米（1810）则升0.5%。

人民银行指稳定币是虚拟货币的一种形式，目前无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的要求，存在被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险。比特币失守9万美元关口，最新跌逾4%至87,530美元；在港上市相关概念股受压，云锋金融（376）跌2.6%；博雅互动（434）跌2.5%；国泰君安（1788）跌1.7%。

相关文章：人行开会打击虚拟货币 称稳定币存洗钱诈骗及走资等非法活动

赛力斯获调入港股通

个股方面，赛力斯（9927）获调入港股通标的证券名单，该股开市报120元，升逾4%。

郭思治：月底或受惠粉饰橱窗

香港股票分析师协会副主席郭思治表示，11月恒指大部分时间在26000点水平徘徊，整体呈现下滑趋势，加上目前成交金额明显减少，预期恒指短期内需重返26300点，后市走势才能更乐观。不过，上周五美股表现不错，港股夜期亦重返26000点，港股今日（1日）有机会高开。

他估计，若大市成交未能反弹，料港股于12月或呈现有波幅无升幅、有反弹无大升的走势，惟月底或有望受惠粉饰橱窗效应，港股12月表现可能较11月为佳。不过，郭思治还指出，最新官方制造业PMI连续八个月处于收缩区间，显示内房产业调整带来的后遗症，持续冲击实体经济，或对港股后市产生一定负面影响。

梁杰文：宜待更好机会才入场

宏高证券投资经理梁杰文亦表示，由于近期港股波幅明显收窄，大市成交亦持续萎缩，今日港股即使有机会跟随外围高开，但升幅可能非常有限，同时今年港股累积升幅较大，加上目前缺乏重大利好消息推动，预计12月港股交投将偏弱，难以向上突破，甚至可能逐步调整下行，预期恒指12月将于25000点至26500点区间上落。他建议投资者保持观望，留待更好机会才入场。

梁杰文续指，投资者或较看好受惠减息周期股份，例如高息股和公用股等，又认为虽然现时美国利率调整速度较慢、幅度有限，但减息行动仍在持续，高息股和公用股更容易跑出 。

联储局进入议息前禁声期

展望本周，美国联储局将进入12月议息会议前的惯例禁声期，不过联储局主席鲍威尔本周仍将在一场纪念活动中致辞。另外，美国11月ISM制造业PMI 、「小非农」ADP就业报告 、PCE（个人消费支出）物价指数等重要数据，亦将在本周陆续出炉。新股方面，金岩高岭新材（2693）、乐摩科技（2539）、天域半导体（2658）、遇见小面（2408）将于本周相继挂牌。