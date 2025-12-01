美团未见好消息 难望反底｜唐牛

美团（3690）上周五公布第三季业绩，收入按年仅升2%至955亿元人民币，期内经调整亏损达160亿元人民币。虽然首席执行官王兴表示，餐饮外卖亏损预计在第三季见顶，但第四季仍会录得显著亏损，在没有兴趣参与价格战的前提下，失血情况暂难扭转。

逢高沽策略不变

本栏在美团上次（8月）公布中期业绩后，一直以淡仓应战，除了一次被挟仓突袭外，其余时间均赢钱归来，可见在没有好消息憧憬下，趁高沽总比博反弹好。如今美团第三季放榜后，在未见曙光的前设下，逢高沽策略不变。

唐牛

本栏逢周一、三刊出