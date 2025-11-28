美团上季经调整转蚀160亿符预期 料第四季延续亏损趋势

美团（3690）第三季收入954.9亿元（人民币，下同），按年增长2%，录得经调整净亏损160亿元，转盈为亏，符合预期。美团指出，近期市场竞争持续白热化，因此预计核心本地商业板块及整体层面，在第四季的经营亏损趋势将延续。

核心本地商业大蚀141亿

期内核心本地商业分部收入674亿元，按年减少2.8%，并录得经营亏损达141亿元，去年同期经营溢利为146亿元。美团指，主要由于毛利率下降，以及在激烈竞争中提升用户黏性并巩固市场地位，不断调整业务策略导致交易用户激励和推广及广告开支增加。

日活跃用户及月交易用户创新高

美团表示，餐饮外卖日活跃用户和月交易用户在第三季均创新高，期内还扩大了用户结构优势，包括核心用户规模按年稳健增长，更多中低频用户向高频跃迁，未来美团将继续专注于通过改善供给和履约能力，推动核心用户消费频次和黏性的提升。

新业务多蚀4% 食杂零售抵销部分影响

新业务收入280亿元，按年增长15.9%，经营亏损录13亿元，略为扩大4.2%，主要由于海外业务扩张带来较高的相关成本及经营开支。美团指，虽然「美团优选」的战略转型带来影响，但受惠于食杂零售业务及海外业务的扩张，新业务的收入仍保持稳健增长。

美团上季销售成本703亿元，增加24%，销售及营销开支亦达343亿元，大增91%，因确保在激烈的竞争中提供稳定的即时配送服务而提高骑手补贴，并不断调整业务策略令推广、广告及用户激励的开支增加。

靠会员及AI提升用户与商家黏性

另外美团指出，「美团会员」和AI是其提升用户和商家黏性及参与度的两个重要工具，升级后的「美团会员」体系大幅提升用户心智和交易频次；而「LongCat」 AI融合餐饮行业万亿级数据，推出了一系列为餐饮商家量身定制的AI工具。