遇见小面及天域开招 孖展超购达10倍 不设强制回补

有两只新股昨日开始招股，包括去年4月进军香港的内地中式连锁面馆遇见小面（2408），以及天域半导体（2658），共集资最多24.3亿元，均不设强制回补，将于下周二截止招股，下周五挂牌。两股的招股反应暂时旗鼓相当，综合11间券商数据显示，遇见小面有7.8亿元孖展，以公开发售集资6854万元，超购10.4倍；天域半导体有18.1亿元，以公开发售集资1.7亿元，超购9.4倍。

天域半导体的集资额较多，发行近3007.1万股，其中一成为香港公开发售，招股价定为58元，集资17.4亿元，一手50股入场费逾2929.2元，中信证券为保荐人。该股引入广东原始森林及广发全球（就场外掉期而言）及Glory Ocean作为基石投资者，认购总金额约1.6亿元，占约9.3%。天域半导体专注于自制碳化硅碳化硅外延片的碳化硅外延片制造商。

Soul App递交上市申请

至于遇见小面发行约9736.5万股，其中一成为香港公开发售，招股价介乎5.64元至7.04元，集资最多6.9亿元，一手500股入场费逾3555.5元，招银国际为保荐人。该股引入5个基石投资者，包括高瓴资本、君宜投资者、晟盈投资、思达资本和海底捞（6862），投资共约1.7亿元，占是次发行25%。另外，内地共享按摩设备商乐摩科技（2539）和在新三板挂牌的金岩高岭新材（2693）将于今日截止招股。

内地AI驱动型沉浸式社交平台Soul App向港交所主板递交上市申请，腾讯（700）为其战略投资者（不参与日常管理及业务运营）持股49.9%。中信证券为该公司独家保荐人。

