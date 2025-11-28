年结将至 持盈保泰少做少错｜古天后

11月28日，大致天晴及非常干燥，早上清凉。隔晚美股感恩节假期休市，港股于夜期时段变化不大，今早料大亦于25950-26000水平开市，至于向上挑战26200水平并尝试回补裂口，或向下再度考验50日线即25700水平，主要睇A股走向。不过暂时港股并未有明显方向，短线仍以区间上落为主。

维持上落市格局

昨日期指结算日，恒生指数高明开17点后，全日于好淡净持，盘中一度高见26123，亦曾倒跌105点低见25822，最终恒生指数报收25945，全日升17点。虽然大市已连升四个交易日，但成交额却一直缩水，㖊日成交额只有2047亿元，四日升市成交未能完全配合升势，大市明显动力不足。目前市场普遍预期下月美国联储局减息机会大，不过联储局内部意见仍有分歧，未来数据公布亦会左右明年减息步伐。至于港股近日交投愈趋淡静，主要系年结前资金倾向较为保守，加上内地近日公布嘅经济数据，尤其系楼市相关数据仍然疲弱，暂亦未见再有任何新措施出台刺激经济，早前内地指将推更多刺激楼市措施亦不过陈腔滥调，未能推动市场情绪。而港股业绩期亦踏入尾声，已公布业绩嘅重磅科技股业绩未有带嚟惊喜，同样未能推动市场情绪，令市场倾向观望，窒碍大市进一步向上突破。暂时大市未有明显方向，仍然于几条平均线之间穿梭，维持上落市格局。短线上方20日线及50日线，约26150-26300，刚好为10月18日所遗下嘅下跌裂口阻力仍大，而下方初步支持为已上移之50日线约为25700，一旦再跌穿此水平，难免增加下调压力。至于上方需企稳26300，大市方能扭转弱势。

未见资金积极追货

个股方面，资金仍然于不同板块轮动，暂时以具防守性及高息传统股较受资金欢迎，至于增长型股份，则见资金趁回调低吸，并未见资金积极追货，始终接近年结，投资者较为保守，呢段时间都系持盈保泰，少做少错。

古天后