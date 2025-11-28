Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日跌61点 泡泡玛特升近4% 金沙、银娱升2%及1.8%｜港股开市

更新时间：12:28 2025-11-28 HKT
发布时间：09:28 2025-11-28 HKT

恒指今早高开65点不久转跌，最多曾跌138点，低见25807点。中午半日收报25884点，跌61点或0.2%。成交额754.96亿元

科指中午收报5603点，升5点或0.1%。科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.73%；今日将公布业绩的美团（3690）跌0.19%；腾讯（700）跌0.16%。

泡泡玛特（9992）获大行唱好，半日升3.84%，为表现最佳蓝筹。赌股有追捧，金沙中国（1928）升2.13%；银河娱乐（027）升1.81%。

———

0930：美国感恩节假期休市，欧洲股市变动不大，英国、法国及德股收市分别微升0.02%、0.04%和0.18%。德国体育用品商Puma传获洽购，股价抽升18.9%。据报安踏(2020)及李宁(2331)、日本ASICS等考虑参与潜在竞购。加密币一哥比特币一度升近2%、一周来首次逼近9.2万美元关口。

港股方面，恒指今早高开65点，开报26011点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.79%；今日将公布业绩的美团（3690）升0.48%；小米（1810）升0.19%；腾讯（700）无升跌。中芯（981）及紫金（2988）开市均升1.8%。

英皇国际高开10%

英皇国际（163）股价高开10.5%，报0.209元。集团昨日发公告表示，与所有相关的银行已达成共识，现有银行贷款安排将根据于2025年11月26日已同意之商业条款函件复常，意味该集团银行贷款至少在2027年7月31日前不会到期，享有更大的财务灵活性以配合其未来业务发展。

海伟股份（9606）今日新上市，开报13.5元，较招股价14.28元低5.46%。

北水动向方面，昨日净买入港股13.82亿港元。阿里(9988)、泡泡玛特 (9992)、美团(3690)分别获净买入9.19亿港元、4.35亿港元、3.25亿港元；小米(1810)、紫金矿业 (2899)、腾讯(700)分别遭净卖出6.89亿港元、3.69亿港元、2.59亿港元。

