大快活半年少赚近15% 派中期息5仙「宏观经济现况预计将持续」

更新时间：18:23 2025-11-27 HKT
发布时间：18:23 2025-11-27 HKT

大快活（052）公布九月底止中期业绩，录得纯利1321.5万元，按年下跌14.86%；每股基本盈利10.2仙，中期股息5仙。大快活表示，尽管香港餐饮业人力成本持续高企，将透过提升生产力，持续推进自动化及数码化亦提升人效。

收入按年减少2.31%

期内，收入15.18亿元，按年减少2.31%；毛利率8.1%，升0.6个百分点，主要由于员工成本管理优化及使用权资产摊销减少。大快活指出，市场环境依然充满挑战，在此背景下，集团上半年业绩仍保持稳健，在人力、租金及食材这三大主要成本上均实施了有效控制，将在未来一年持续深化可持续的营运模式，并透过同店销售增长（SSSG）与店铺扩张带动自然增长。

大快活料本港经济现况将持续

展望未来，大快活称，香港的宏观经济现况预计将持续，这使大快活在消费紧缩的环境中，必须寻求突破，以驱动业务增长，集团已成功提升成本效益，以建构高度可持续的营运模式，透过同店销售增长与店舖扩张带动自然增长的新举措，亦将成为关注重点。

期内新增3店

此外，截至9月底止，集团于香港共经营150间大快活快餐店，以及8间特色餐厅，期内位于香港的快餐店净增长为3间；在大湾区经营23间大快活快餐店。

海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
