安永料港IPO明年打入全球三甲 「A+H」成主要引擎

本地新股气势有望延续至明年，会计师行安永预计，明年香港有约180只新股，集资额约3,200亿元。安永香港资本市场服务发言人赖耘峰表示，若可达到该规模，本港明年打入全球前三甲的问题不大，又提及始终美国市场的科技板块估值较高，如果当地有多家大型能源、科技企业上市，对排名有较大影响。

本港逾百亿新股或按年减少

他表示，受惠于国内上市速度放缓，以及中国企业相继进行全球布局，相信「A+H」新股为明年新股市场的主要引擎。该行发现目前受投资者欢迎仍是细分领域龙头，现时排队亦不乏此类企业，另估计明年本地主要是集资规模介乎50亿至100亿元的新股，逾百亿元的新股或会按年减少，故明年新股平均集资规模会按年下跌。虽然有龙头企业排队在港上市，但其最终集资额会视乎当时市场而作出调整。

他提及，基于约300家排队在港上市，故对新股市场明年上半年不会感到担心，比较健康地集资，但随著企业下半年结束禁售期，将会在市场上作出不同的资本交易，此会影响新股市场气氛，企业或会因此拖慢上市节奏。至于今年新股市场的回拨机制改革，他听闻申请上市的公司表示此对整体上市来说有帮助，有助回报稳定性。

安永预测，今年全年本港重夺全球新股集资额首位，期内逾100只新股，按年升43%，共集资约2,800亿元（约360亿美元），按年升近2.2倍，仅次于2021年表现，并时隔4年再突破2,000亿元关口。当中，有超过20家A股上市公司或A股公司分拆子公司在港上市集资逾1,700亿元，占集资总额61%。香港去年全球新股排名殿军。

美国和印度新股市场近年活跃

今年全球新股排名方面，纽交所紧随其后，有51只新股共集资205亿美元；印度国家和孟买证券交易所有329只新股共集资203亿美元，排名季军；纳交所有166只新股共集资185亿美元，排名第四。

值得留意的是，今年有一只集资近17.5亿美元的新股——Tata Capital登陆印度证券交易所，为今年全球集资规模第十大的新股。被问及以往市场对于印度以量取胜的态度会否有改变，他指「未必会」， 认为当地有科创企业的支持，而且数量一向多；至于会否有大型新股，视乎当时印度市场的状况。他表示，美国和印度为近年较为活跃的新股市场，可能因为有政策支持和企业在当地容易集资。