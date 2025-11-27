大家乐半年少赚逾67% 减派息至10仙 受累中港餐饮业表现下滑

大家乐（341）公布截至9月底止上半年纯利减少67.6%至4,670万元，每股基本盈利8.2仙，主因市场环境充满挑战，以致香港及中国内地餐饮业表现大幅下滑，以及录得投资物业公平值亏损；若剔除投资物业公平值亏损，纯利则减少59.4%。集团表示，中期息每股派10仙，较去年同期15仙减少33%，派息率为124.1%。该股中午收报5.71元，跌1%。

毛利率降2.1个百分点至8.2%

期内，集团收入按年减少5.4%至40.36亿元；毛利率由去年同期10.3%降2.1个百分点至8.2%，主要由于经济疲软下，整体消费意欲低迷，价格竞争激烈，而香港则进一步受到居民外游消费常态化及入境旅客消费疲弱的影响。

其他收入及其他亏损净额主要为投资物业公平值亏损1,180万元（2024年同期未有录得有关亏损），以及物业、厂房及设备和使用权资产减值亏损560万元（去年同期670万元收窄）。若撇除投资物业的公平值变动、折旧及摊销、物业、厂房及设备和使用权资产之减值亏损等，经调整EBITDA跌29.4%至2.43亿元。

截至9月30日，大家乐于香港拥有378间门店，较3月底为少3间；内地则有190间门店，较3月底增加5间。