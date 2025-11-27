Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐半年少赚逾67% 减派息至10仙 受累中港餐饮业表现下滑

股市
更新时间：12:49 2025-11-27 HKT
发布时间：12:49 2025-11-27 HKT

大家乐（341）公布截至9月底止上半年纯利减少67.6%至4,670万元，每股基本盈利8.2仙，主因市场环境充满挑战，以致香港及中国内地餐饮业表现大幅下滑，以及录得投资物业公平值亏损；若剔除投资物业公平值亏损，纯利则减少59.4%。集团表示，中期息每股派10仙，较去年同期15仙减少33%，派息率为124.1%。该股中午收报5.71元，跌1%。

毛利率降2.1个百分点至8.2%

期内，集团收入按年减少5.4%至40.36亿元；毛利率由去年同期10.3%降2.1个百分点至8.2%，主要由于经济疲软下，整体消费意欲低迷，价格竞争激烈，而香港则进一步受到居民外游消费常态化及入境旅客消费疲弱的影响。

其他收入及其他亏损净额主要为投资物业公平值亏损1,180万元（2024年同期未有录得有关亏损），以及物业、厂房及设备和使用权资产减值亏损560万元（去年同期670万元收窄）。若撇除投资物业的公平值变动、折旧及摊销、物业、厂房及设备和使用权资产之减值亏损等，经调整EBITDA跌29.4%至2.43亿元。

截至9月30日，大家乐于香港拥有378间门店，较3月底为少3间；内地则有190间门店，较3月底增加5间。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
44分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
4小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
57分钟前