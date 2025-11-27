万科提境内债展期 再爆股债双杀 股价曾泻逾8%

内房股万科（2202）两只境内债逼近12月到期日之际，将于12月10日召开债券持有人会议，审议表决关于「22万科MTN004」展期的议案。消息传出后，万科部份美元债跌至纪录新低，多只境内债再次下挫及临时停牌，其中「21万科04」﹑「22万科04」及「22万科06」早段跌幅也超过30%。此外，万科股价曾跌8.5%至3.55元，暂报3.68元，续跌逾5%。

下月面临两笔境内债到期

「22万科MTN004」是万科在2022年12月16日发行的中期票据，主承销商为浦发银行、中国银行，期限为3年。该笔中票余额为20亿元人民币，票面利率为3%。

彭博数据则显示，万科有约134亿元人民币境内债券将于明年6月底到期或面临赎回，其中12月将面临一笔20亿元人民币债券和一笔37亿元人民币债券分别于15日和28日到期。虽然万科提出展期，但方案需要获得至少九成债权人支持，反映通过有一定难度。

市场关注深铁会否出手相助

另外，彭博引述内地中原地产首席分析师张大伟分析认为，万科已失去现金流，目前依靠外部资金注入维持营运，投资者正密切关注深铁是否会出手相助，但其支持只能勉强维持公司运营，无法推动全面复苏。