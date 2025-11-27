Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

万科提境内债展期 再爆股债双杀 股价曾泻逾8%

股市
更新时间：11:20 2025-11-27 HKT
发布时间：11:20 2025-11-27 HKT

内房股万科（2202）两只境内债逼近12月到期日之际，将于12月10日召开债券持有人会议，审议表决关于「22万科MTN004」展期的议案。消息传出后，万科部份美元债跌至纪录新低，多只境内债再次下挫及临时停牌，其中「21万科04」﹑「22万科04」及「22万科06」早段跌幅也超过30%。此外，万科股价曾跌8.5%至3.55元，暂报3.68元，续跌逾5%。

下月面临两笔境内债到期

「22万科MTN004」是万科在2022年12月16日发行的中期票据，主承销商为浦发银行、中国银行，期限为3年。该笔中票余额为20亿元人民币，票面利率为3%。

彭博数据则显示，万科有约134亿元人民币境内债券将于明年6月底到期或面临赎回，其中12月将面临一笔20亿元人民币债券和一笔37亿元人民币债券分别于15日和28日到期。虽然万科提出展期，但方案需要获得至少九成债权人支持，反映通过有一定难度。

市场关注深铁会否出手相助

另外，彭博引述内地中原地产首席分析师张大伟分析认为，万科已失去现金流，目前依靠外部资金注入维持营运，投资者正密切关注深铁是否会出手相助，但其支持只能勉强维持公司运营，无法推动全面复苏。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
44分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
4小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
57分钟前