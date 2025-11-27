港股反弹 成交未配合动力不足｜古天后

11月27日，大致天晴及非常干燥。市场憧憬联储局12月减息，周四为美国感恩节假期，美股假期前继续升，道指周三高开83点后，升幅扩大至最多458点，收市道指仍升314点，报47427；标指续弹46点或0.69%，报收6812；纳指再升189点或0.82%，报收23214。重磅股中，Nvidia收市反弹1.4%，微软升1.8%，之前连续3日创新高嘅Google母企Alphabet则回吐1.1%。

摩通：标指最牛升破8000点

据货币市场显示，联储局下月减息机会约80%，明年底前再减息3次；相比之下，交易员一周前仅押注合共减息3次。摩根大通策略员Dubravko Lakos-Bujas估计，标指明年底将升见约7500点，较现水平有11%上升空间，理由系预计至少未来两年盈利增长介乎13%至15%。喺最牛情景下，即联储局放松政策幅度大过预期，标指有望升破8000关口。

该行另一策略员Mislav Matejka估计，企业盈利增长带动下，泛欧Stoxx 50指数明年将升14%。美国10年期债息一度升4.3个基点，报4.043厘；对息口较敏感嘅2年期债息涨4.1个基点，至3.5厘。美汇指数曾升0.3%，报99.96，其后温和回吐；日圆回落0.44%至156.74兑每美元。

加密货币「一哥」比特币先跌后升3.7%，重返9万美元水平，报90300美元水平。南韩网络巨头Naver宣布，以103亿美元收购当地最大加密货币平台Upbit的营运商Dunamu，将以股份支付作价。现货金价最多涨1.03%，每盎斯报4173.42美元。德银明年平均金价预测从原先4000美元，调高至4450美元。

港股结算后或有较明确方向

港股昨日高开152点，重上二万六关，升幅一度扩大至241点，高见26136，其后升幅逐步收窄，几乎打回原形，全日仅升33点，报收25928，虽然连升三个交易日，但二万六关再度得而复失，继续未能企稳二万交关收市，成交额仅2070亿元，成交反映买卖两闲，动力不足，亦系大市一直未能企稳二万六原因。

虽然中美关系进一步缓和，以及减息预期再度升温，美股近日持续反弹，港股虽有跟随，但始终成交未能配合，上升动力欠奉。加上目前资金仍然较集中流入传统股份，如高息股及防守性较高股份，占指数比重较高嘅科技股却表现平平，以至恒指迟迟未能企稳二万六关。资金继续轮动，如外围市况保持良好，港股仍有望向上挑战20及50日线，即26150至26300水平，并回补10月18日所遗下嘅下跌裂口，不过年结在即，不少基金早已提早收炉，或于明年1月再从新作部署，现阶段投资者宜持盈保泰，不宜过份进取。

至于港股短期维持区间上落，上方26300-26500阻力仍大，下方料25000-25300有不俗支持。今日为美国感恩节假期，亦为11月期指结算日，料早段大市窄幅上落，完成结算后或有较明确方向，留意大市能否重上20日线即26200水平企稳与否，决定后市去向。

古天后