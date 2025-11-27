港股二万六得而复失 泡泡玛特飙逾6% 阿里挫2.7% 分析：上试26350有阻力｜港股收市

美股隔晚录得4连升，惟内地股市个别发展兼成交缩减，加上美国将多间中企列为涉军企业，相关企业普遍走弱拖累大市，港股于周四期指结算日好淡争持，26000关再得而复失，恒指最终全日收报25945点，升17点，恒指同样4连升，累升725点。大市成交回落至2047亿元，为上月8日以来最少。北水转流入13.28亿元。

恒指周四高开17点后，一度转跌最多106点，其后喘定并逐步收复失地，最多升195点，见26123点，收报26000关，惟高位始终有沽压，恒指最终全日收报25945点，升17点。国指收报9164点，升2点；科指跑输大市，收报5598点，跌20点。

美国防部认定多间中资企业「协助中国军方」，涉及企业多数走弱。阿里巴巴（9988）否认是中国军工企业，股价仍挫2.7%，收报150.6 元；百度（9888）跌1.6%，收报112.7 元；比亚迪（1211）向下1.4%，收报97元；华虹（1347）下滑0.3%，收报72.55 元。

万科挫逾7% 拖累一众内房股

外电报道，万科（2202）将于下月将召开持有人会议，对即将到期的20亿元人民币境内债寻求展期。市场忧虑，万科现金流承压，该公司多只境内债跌停，股价大跌7.7%，收报3.58元。其他内房股亦承压。龙湖(960)跌3.7%，收报9.75 元；中海外(688)走低2.7%，收报13.68 元；世茂(813)泻6.4%，收报0.234 元；融创（1918）挫2.2%，收报1.32 元。

六部门谷消费 内需股集体上扬

内地六部门联合出台《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》 刺激消费。内需消费股集体上扬。泡泡玛特（9992）飙升6.8%，收报218.6 元；蒙牛乳业（2319）弹高1.8%，收报14.98 元；华润啤酒（291）升1.5%，收报27.48 元；安踏体育（2020）涨1.7%，收报85.65 元。

加密市场回暖，比特币重返91000美元，以太币升破3000美元；加密货币概念股造好。新火科技（1611）弹高4.9%，收报3.41 元；博雅互动（434）走高3.9%，收报4.04 元；OSL(863)向上5.6%，收报16.54元。

个股方面，大快活(052)中期盈利跌14.9%至1320万元，股价下滑0.4%，收报4.95 元；大家乐(341)中期少赚近67.6%至4670万元，股价跌1.9%，收报5.66 元；阿里健康(241)绩后大跌5.6%，收报5.76元，为表现最差蓝筹。

量化派首挂 每手赚4350元

大埔宏福苑发生五级火，市传宏福苑的屋苑综合保险由中国太平（966）子公司承保，中国太平跌1.9%，收报17.9元；首挂的量化派（2685）走高88.8%，收报18.5元，不计手续费，一手赚4350元。

曾永坚：中美制裁行动或常态化

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，主要得益于市场对联储局12月减息的预期升温，以及对经济前景的乐观情绪，港股周四跟随美股反弹，惟港股目前仍缺乏自身催化剂和新的利好消息，料恒指短期内上试26350点暂有阻力。他续指，中美之间的制裁行动与名单调整或会常态化，只要不出现远超市场预期的极端措施，对相关科技股股价的实际影响和市场情绪的冲击将会逐步减弱。

---

1230：港股在期指结算日于二万六水平争持。恒指今早高开17点，最多曾倒跌105点，低见25822点见支持，其后最多转升154点，高见26082点。中午收报26014点，升86点或0.34%，成交额1,171.7亿元。

阿里跌2% 百度比亚迪跌0.8%

科指半日升7点或0.14%，报5626点。外媒报道指，美国防部认定多间中资企业「协助中国军方」，涉及阿里巴巴（9988）、百度（9888）及比亚迪（1211）等中资企业。阿里巴巴半日跌2.32%；百度及比亚迪分别跌0.87%及0.86%。其余重磅科网股个别发展，腾讯（700）跌0.8%；美团（3690）无升跌；小米（1810）升2.99%；京东（9618）升2%。

泡泡玛特（9992）升8.79%，报222.6元，大行看好泡泡玛特受惠内地提振消费政策。其他消费股亦做好，蒙牛乳业（2319）、华润啤酒（291）均升逾2%。

中国太平跌幅收窄至1.3%

大埔宏福苑发生五级火，市传宏福苑的屋苑综合保险由中国太平（966）承保，该股今早曾挫8%，其后跌幅逐步收窄，半日跌1.37%。

量化派（2685）首日挂牌，曾高见27.8元，较招股价9.8元升逾183%，半日升113.26%，收报20.9元。

---

0930：美国减息预期继续升温，摩根大通经济学家「转軚」认为联储局将于12月减息，改变了该行一周前关于推迟减息至明年1月的判断，主因多位联储局重量级官员近期均表态支持减息，该行目前预计联储局将于12月和明年1月分别进行两次25点子的减息。

美股周四感恩节假期休市

要留意的是，美股本周四感恩节假期休市，周五亦会提前3小时休市。美股三大指数周三延续升势，道指收市升314点或0.67%，报47427点；标指升46点或0.69%，报6812点；纳指则升189点或0.82%，报23214点。至于反映中概股走势的金龙指数，则跌0.03%至7750点。此外，比特币重上90,000美元大关，暂报90,609美元。

阿里、百度及比亚迪被指涉协助军方

港股方面，恒指今早高开17点，报25945点。有外媒报道指根据五角大楼致美国国会信件显示，国防部认定阿里巴巴（9988）、百度（9888）及比亚迪（1211）等中资企业应被列入「对中国军方提供协助」的企业名单，上述3股开市分别跌0.52%、跌1.3%及0.81%。

其他主要科网股中，腾讯（700）跌0.24%；京东（9618）跌0.09%；小米（1810）获前Tesla Optimus灵巧手团队成员卢泽宇加入，股价升0.35%；至于周五公布业绩的美团（3690），开市跌0.2%。

量化派公开发售超购9365倍

新股方面，量化派（2685）公开发售录得约9,365倍超额认购，一手中签率0.6%，国际发售超购14倍，股价开市报26元，升165%。

个股消息中，太古集团据报在香港总部裁员约10%，太古A（019）今早跌0.22%；同系太古地产（1972）无起跌。

北水动向方面，昨日净卖出港股39.52亿元，阿里巴巴（9988）、长飞光纤光缆（6869）及中移动（941）分别获净买入15.28亿元、1.78亿元及5,452万元；而盈富基金（2800）、腾讯（700）及美团（3690）分别遭净卖出22.59亿元、11.8亿元及3.67亿元。

