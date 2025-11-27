恒指半日升86点 泡泡玛特升逾8% 蒙牛、润啤升2%｜港股开市

港股在期指结算日于二万六水平争持。恒指今早高开17点，最多曾倒跌105点，低见25822点见支持，其后最多转升154点，高见26082点。中午收报26014点，升86点或0.34%，成交额1,171.7亿元。

阿里跌2% 百度比亚迪跌0.8%

科指半日升7点或0.14%，报5626点。外媒报道指，美国防部认定多间中资企业「协助中国军方」，涉及阿里巴巴（9988）、百度（9888）及比亚迪（1211）等中资企业。阿里巴巴半日跌2.32%；百度及比亚迪分别跌0.87%及0.86%。其余重磅科网股个别发展，腾讯（700）跌0.8%；美团（3690）无升跌；小米（1810）升2.99%；京东（9618）升2%。

泡泡玛特（9992）升8.79%，报222.6元，大行看好泡泡玛特受惠内地提振消费政策。其他消费股亦做好，蒙牛乳业（2319）、华润啤酒（291）均升逾2%。

中国太平跌幅收窄至1.3%

大埔宏福苑发生五级火，市传宏福苑的屋苑综合保险由中国太平（966）承保，该股今早曾挫8%，其后跌幅逐步收窄，半日跌1.37%。

量化派（2685）首日挂牌，曾高见27.8元，较招股价9.8元升逾183%，半日升113.26%，收报20.9元。

---

美国减息预期继续升温，摩根大通经济学家「转軚」认为联储局将于12月减息，改变了该行一周前关于推迟减息至明年1月的判断，主因多位联储局重量级官员近期均表态支持减息，该行目前预计联储局将于12月和明年1月分别进行两次25点子的减息。

美股周四感恩节假期休市

要留意的是，美股本周四感恩节假期休市，周五亦会提前3小时休市。美股三大指数周三延续升势，道指收市升314点或0.67%，报47427点；标指升46点或0.69%，报6812点；纳指则升189点或0.82%，报23214点。至于反映中概股走势的金龙指数，则跌0.03%至7750点。此外，比特币重上90,000美元大关，暂报90,609美元。

阿里、百度及比亚迪被指涉协助军方

港股方面，恒指今早高开17点，报25945点。有外媒报道指根据五角大楼致美国国会信件显示，国防部认定阿里巴巴（9988）、百度（9888）及比亚迪（1211）等中资企业应被列入「对中国军方提供协助」的企业名单，上述3股开市分别跌0.52%、跌1.3%及0.81%。

其他主要科网股中，腾讯（700）跌0.24%；京东（9618）跌0.09%；小米（1810）获前Tesla Optimus灵巧手团队成员卢泽宇加入，股价升0.35%；至于周五公布业绩的美团（3690），开市跌0.2%。

量化派公开发售超购9365倍

新股方面，量化派（2685）公开发售录得约9,365倍超额认购，一手中签率0.6%，国际发售超购14倍，股价开市报26元，升165%。

个股消息中，太古集团据报在香港总部裁员约10%，太古A（019）今早跌0.22%；同系太古地产（1972）无起跌。

北水动向方面，昨日净卖出港股39.52亿元，阿里巴巴（9988）、长飞光纤光缆（6869）及中移动（941）分别获净买入15.28亿元、1.78亿元及5,452万元；而盈富基金（2800）、腾讯（700）及美团（3690）分别遭净卖出22.59亿元、11.8亿元及3.67亿元。

