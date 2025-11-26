美股憧憬减息升温 感恩节前夕上扬 道指早段升近300点 Nvidia涨2%

减息预期持续升温，美股三大指数感恩节假前上扬，道指早段升近300点。

道指报47402点，升290点；标指报6802点，升37点；纳指报23204点，升179点。

Nvidia（NVDA）升逾2%，微软（MSFT）亦升1%。不过Google母企Alphabet（GOOG）跌1%。

上月初领失业救济数少6000人

美国截至11月22日的一星期，首次申请失业救济人数为21.6万人，按周减少6000人，低于市场预期的22.5万人。

哈塞特成储局主席大热 下月减息机率逾八成

白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）据报成下任联储局主席大热人选，其经济观点与美国总裁特朗普一致。受憧憬带动，市场预期下月减息的机率已高达82.9%。

专家：市场潜在需求大

EFG资产管理副投资总监Daniel Murray指，市场回调后出现的反弹迅速，证明市场仍有相当大潜在需求。

摩根大通早前指，标指明年底目标为7500点，法法国兴业银行目标为7300点，而暂时看法最牛是德银料明年标指见8000点，潜在升幅18%。