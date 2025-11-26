Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股憧憬减息升温 感恩节前夕上扬 道指早段升近300点 Nvidia涨2%

股市
更新时间：22:45 2025-11-26 HKT
发布时间：22:45 2025-11-26 HKT

减息预期持续升温，美股三大指数感恩节假前上扬，道指早段升近300点。

道指报47402点，升290点；标指报6802点，升37点；纳指报23204点，升179点。

Nvidia（NVDA）升逾2%，微软（MSFT）亦升1%。不过Google母企Alphabet（GOOG）跌1%。

上月初领失业救济数少6000人

美国截至11月22日的一星期，首次申请失业救济人数为21.6万人，按周减少6000人，低于市场预期的22.5万人。

哈塞特成储局主席大热 下月减息机率逾八成

白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）据报成下任联储局主席大热人选，其经济观点与美国总裁特朗普一致。受憧憬带动，市场预期下月减息的机率已高达82.9%。

专家：市场潜在需求大

EFG资产管理副投资总监Daniel Murray指，市场回调后出现的反弹迅速，证明市场仍有相当大潜在需求。

摩根大通早前指，标指明年底目标为7500点，法法国兴业银行目标为7300点，而暂时看法最牛是德银料明年标指见8000点，潜在升幅18%。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火增至36人死 279人失联 李家超：警方消防设专责小组调查 必提交至死因庭
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前