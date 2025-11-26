耀才中期多赚5% 证券佣金升77% CEO许绎彬料大成交长时间维持 北水有增无减

耀才（1428）公布，9月底止中期溢利3.27亿元，按年增长4.8%，主要是适逢港股市场成交及升幅连番报捷，加上美股及日股等主要股票市场亦屡创新高，因而带动业绩及上客量显著提升。

期内收入4.97亿元，升10.7%。该券商证券经纪佣金收入2.54亿元，大升77.4%，受惠于股票成交及新股上市增长，但期货及商品经纪佣金收入5294万元，跌33.4%，有关衍生产品未如股票活跃。

客户户口总数逾60万

期内耀才开立户口净增1.56万个，较3月底增长2.7%，客户户口总数达60.3万户。而客户资产863亿元，上升34.4%。

许绎彬：中港市场脱胎换骨 吸外资回流

耀才行政总裁许绎彬在业绩报告指，香港金融市场有国家强大护荫，预计未来「南下北水」的力度只会有增无减，而外资亦会因中港两地的资本市场脱胎换骨，而重新部署两地股市，相信港股持续大成交的情况，可以维持一段颇长的时间。

「香港经济走出谷底指日可待」

他又称，对国内的经济复苏能力充满信心，中央多次救市措施后经济明显改善，资本市场亦再现曙光，因而令中港股市受惠，而中国近年已在人工智能（AI）、绿色科技、生物科技等产业取得全球领导地位，「在各种天时地利的优势下，国家经济强劲反弹，带动香港经济走出谷底，指日可待。」

拟完善地区推广增市占率

耀才发展方面，许绎彬表示，深信只有时刻紧贴客户需求，才能在激烈的竞争中脱颖而出，将继续秉持「以客为本、服务第一」的理念，采取攻守兼备的策略，一方面致力优化所有交易系统的性能，另一方面引进一些市场备受关注的产品，务求提升客户体验。他又称，计划进一步完善地区推广，期望更有效地接触更广大的目标客户群，借此增加市场占有率，并强化品牌竞争力。