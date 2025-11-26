Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

理想第三季经调整转蚀3.6亿 汽车毛利率跌至15.5% 料第四季交付逾10万辆

更新时间：19:01 2025-11-26 HKT
发布时间：19:01 2025-11-26 HKT

理想汽车（2015）公布第3季业绩，盈转亏，录得列帐亏损6.2亿元（人民币，下同），去年同期为盈利28.2亿元，经调整亏损3.59亿元，去年同期为盈利39亿元。理想汽车董事长李想表示，在日趋激烈的市场竞争中，第三季度还面临供应链瓶颈及理想MEGA召回成本的影响，集团已积极协同供应链合作伙伴，并继续致力于产品与技术创新，驱动业务实现可持续增长。理想美股盘前跌1.42%，报18.06美元。

上季毛利率按年跌5.4个百分点

理想表示，集团上季收入总额按年减少36.2%至273.6亿元，按季亦跌9.5%；期内汽车总交付量逾9.3万辆，按年减少39%。

毛利率方面，理想指，车辆毛利率为15.5%，按年及按季分别跌5.4及3.9个百分点，主因为MEGA召回预估成本，以及产量下降导致单位制造成本增加，令车辆毛利率下跌，若剔除理想MEGA召回预估成本的影响，2025年第三季度的车辆毛利率会是19.8%。

料第四季交付量为10至11万辆

理想预计，第4季车辆交付量为10至11万辆，按年减少37%至30.7%；收入总额按年减少40.1%至34.2%，至介乎265亿至292亿元。

稳步推进从增程到纯电

谈及 AI 时代的产品变革，李想表示，车与具身智能作为AI的重要载体，共享同源技术与底层逻辑，其突破并非传统编程式的明确功能呈现，而是核心问题解决后的连锁式价值升级，有望超出市场预期，理想将持续以技术硬实力为核心，通过三电技术的深度自研与创新，为用户带来充电快、续航长、更安全的新能源汽车使用体验，稳步推进从增程到纯电的战略转型。

李想透露，硬件层面，核心控制器将采用100%自主设计方案，摆脱对外部供应链的依赖，进一步优化产品成本与核心技术掌控力，此次披露的下一代产品平台「M100」定位为通往新一代技术的关键载体，为企业技术叠代与产品升级的核心愿景。

 

 

