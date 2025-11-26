Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蚂蚁购耀才交易限期延长至明年3月 加付按金至1.6亿 耀才股价曾升12%

股市
更新时间：09:51 2025-11-26 HKT
发布时间：09:51 2025-11-26 HKT

阿里巴巴（9988）关联公司蚂蚁集团今年4月宣布拟收购耀才证券 （1428）5成股权 ，原定交易截止日最初为11月25日，最新截止日期延长至2026年3月25日。消息传出后，耀才今早股价显著高开，急升12%至8.4元，其后有所回落，暂报8.1元，续升8%。

需额外时间达成完成条件

耀才表示，鉴于与有关部门报告程序及在明年第一季假期相关的时间考虑因素，预期还需额外时间以达成完成条件。因此要约人与卖方昨日订立购股协议修订协议，以修订购股协议的若干条款。

根据修订协议，经延长最终截止日期已由2026年2月25日更改为3月25日；加付按金的金额已由1.41亿元（占销售股份总代价的5%）更改为1.64亿元（占销售股份总代价约5.8%）。

事实上，耀才本月曾发公告指，蚂蚁与国家发改委相关沟通流程仍在进行中，可能未能在交易最终截止日期或之前完成要约条件。按照两地监管规定，蚂蚁收购耀才需获得香港证监会和中国发改委的审批，而香港证监会已于9月23日审批通过。

