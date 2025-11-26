恒指升33点 两万六再失而复失 美团憧憬休战升6% 专家：跌势已喘定｜港股收市

外媒报道，主张尽快减息的白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）为下任联储局主席热门人选，加上再有联储局官员放鸽，美国12月减息预期升温。市场气氛回暖，恒指收报25928点，升33点，连续两日未能企稳两万六关口，仍录三连升累升708点或2.8%。大市成交额2070亿元，为10月8日以来最少。

美国财长贝森特表示，总统特朗普可能在圣诞节前公布下任联储局主席人选，彭博引述消息指，特朗普亲信哈塞特暂为大热门。另外，联储局理事提名人、白宫经济顾问委员会主席米兰认为，美国经济需要大幅度减息，以令货币政策尽快趋于中性。在接连联储局官员放鸽下，根据芝商所FedWatch工具显示，市场对12月减息0.25厘的机率由一周前的30.1%，大增至84.9%；维持不变的机率由69.9%，降至15.1%。

港股三大指数连升3日，恒指高开152点，早段升幅曾扩大至242点，高见26136点，不过尾段升幅一度收窄至13点，终收报25928点，升33点。国指收报9162点，升4点。科指收报5618点，升6点。

京东升2% 传竞购建行大厦业权

科技股个别发展，将于本周五放榜的美团（3690）收报103.8元，劲升5.6%，为表现最好的三大指数成份股。有本地媒体引述消息指，京东（9618）有份参与竞购丽新发展（488）的中环中国建设银行大厦五成股权，且出价最高，京东（9618）收报114.8元，升2.1%。不过，小米（1810）收报40.1元，跌0.6%；腾讯（700）报619.5元，跌0.9%。

周大福蔚来绩后挫6%

业绩股挨沽，周大福（1929）绩后收报14.31元，跌6.1%，为表现最差的蓝筹股；蔚来（9866）报43.9元，跌6.2%，为表现最差的科指成份股。阿里巴巴（9988）报154.8元，跌1.9%。高盛表示，阿里绩后负面表现主要反映投资者对管理层预告商品交易总额（GMV）相关收入增长将放缓，以及中国电商EBITA将因竞争加剧而出现波动感到忧虑，高盛因应市场竞争及对即时零售的投入，将阿里港股目标价由199元降至192元。

个别股份方面，深交所公布，万科两只境内债因跌幅达到或超过20%，而被临时停牌。消息拖累万科企业（2202）收报3.88元，跌6.3%。汇控（005）报107.6元，升0.7%。

谭智乐料短期25000至26000横行

富途证券首席分析师谭智乐表示，临近美国感恩节假期，加上市场没有明显焦点，预计恒指短期于25600至26600点区间横行，而两万六关口为心理关口。他指出，市场流动性或因减息而有所改善，故不会对港股短期看得太淡，又提及港股已由之前的下跌走势转为喘定。

恒指今早高开152点，升幅一度扩大至242点，高见26136点，其后转弱，截至中午报26013点，升119点或0.46%，险守两万六关，成交1,139亿元；科指中午报5640点，升28点或0.51%。

淘宝闪购首阶段规模扩张结束

蓝筹股中，将于本周五公布季绩的美团（3690）半日大升5.9%，单只股份已贡献恒指近50点升幅，连同友邦（1299）及比亚迪（1211）分别升1.8%及3.4%，力撑大市；不过，阿里（9988）及腾讯（700）逆市跌1.1%及0.5%，限制了大市走势。

消息面上，阿里中国电商事业群CEO蒋凡昨晚在业绩电话会议上表示，淘宝闪购的第一阶段规模扩张已结束，将进入「效率优化」的第二阶段。有关言论获解读为阿里「暂时休战」，刺激美团股价急升，京东（9618）股价半日亦升2%。

美银：蔚来估值已反映亏损收窄

另一方面，蔚来（9866）绩后挨沽，半日跌逾7%。美银证券表示，将蔚来2025及26年销量预测分别下调5.5%及上调0.4%，non-GAAP净亏损预测收窄11%及18%；蔚来港股目标价降至52港元，蔚来美股（NIO）目标价降至6.7美元，重申「中性」评级，因其估值已反映销量增长及亏损收窄。

周大福同店销售最坏时期或已过

此外，周大福（1929）绩后亦跌7.4％。不过，美银证券指10月至11月中旬销售趋势、利润率指引优于预期，将周大福2026、2027财年净利润预测分别上调6%及1%，目标价微升至17.6元，重申「买入」评级，主因同店销售增长的持续改善可能支撑估值重评。该行又认为，周大福管理层对同店销售增长指引略为保守，认为指引有上行空间，并相信同店销售增长下滑的最坏时期已经过去，其推动业务转型的举措可能支持盈利复苏。

美国财长贝森特表示，美国总统特朗普或将在圣诞节前公布新任联储局主席人选。美媒报道，白宫已完成第二轮候选人面试，前白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）暂时成为领跑者。市场憧憬联储局未来可激进减息，刺激美股三大指数向上，其中道指收市升664点或1.43%，报47112点；标指升60点或0.91%，报6765点；纳指升153点或0.67%，报23025点。至于反映中概股走势的金龙指数，升0.35%至7753点。

英伟达称领先业界整整一代

焦点股中，市场忧虑Google（GOOGL）AI晶片可能威胁英伟达（Nvidia，NVDA）在AI基础设施的霸主地位下，英伟达在社交平台回应表示，为Google在AI领域取得了巨大进展而高兴，公司将持续向Google供应晶片，而英伟达领先业界整整一代，是唯一能够运行所有AI模型，并且在所有计算场景中实现这一点的平台。Google及英伟达周二股价一升一跌，前者升1.5%至323.44美元，后者跌2.6%至177.82美元。

阿里：AI服务严重供不应求

港股方面，恒指今早高开152点，报26046点。阿里巴巴（9988）昨日公布上季收入2478亿元人民币，按年升5%，经调整净利润103.5亿元人民币，按年跌72%，差过市场预期。不过，集团首席执行官吴泳铭表示，AI服务严重供不应求，估计3年内皆不存在「AI泡沫」，并称该集团年初提出的3,800亿人民币三年AI投资规模「可能偏小了」，不排除加大投资。该股开市报154元，跌2.4%。

其他科网股普遍向上，腾讯（700）升0.6%；美团（3690）升逾4%；小米（1810）升0.6%；京东（9618）升0.4%；不过，百度（9888）开市跌近1%。

佑驾创新折让近10%配股

个股消息中，佑驾创新（2431）配售1,401.28万股新H股，集资约2亿元，相当于经扩大已发行股本的3.3%，每股配售价14.88元，较上日收市价16.53元折让近10%。该股开市报16.2元，跌2%。

蚂蚁购耀才要约时间延长4个月

此外，耀才证券（1428）公布与蚂蚁签订修订协议，将收购要约时间延长4个月，最终截止日期更新为2026年3月25日。该股开市报8.4元，升12%。

北水动向方面，昨日净买入港股111.66亿元，阿里巴巴（9988）、快手（1024）及赣锋锂业（1772）分别获净买入56.16亿元、5.71亿元及2.46亿元；而中海油（883）、中芯（981）及腾讯（700）则分别遭净卖出2.03亿元、1.76亿元及8,998万元。