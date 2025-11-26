Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

经常止蚀后反弹点算｜唐牛

股市
更新时间：08:56 2025-11-26 HKT
发布时间：08:56 2025-11-26 HKT

近日收到战友求救留言，称玩牛熊经常错边之余，更是一止蚀就行啱方向，例如买牛cut loss后，正股即刻反弹，反之亦然，故为严守止蚀感到烦恼兼迷惘。

观乎近期恒指走势，出现上述情况实在不出奇。不是吗？恒指11月中还在27000点gogogo，点知几日时间，已由高位挫近2,000点，下试25000关口，更是失守多次未穿的100天线。好戏在后头，因为经历星期一、二的升市，恒指又再上冲26000了，

逢低捞绩优股腾讯

说穿了，大市正在行大型上落市，去到高位便有食糊盘，跌至支持位则见买盘吸纳，沿用传统技术分析，真系可以左一巴右一巴。操作上要么反社会人格，升穿位沽、跌穿位买；要么聚焦个股，逢低捞绩优股如腾讯（700），逢高沽绩差股如比亚迪（1211）。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火增至36人死 279人失联 李家超：警方消防设专责小组调查 必提交至死因庭
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前