经常止蚀后反弹点算｜唐牛

近日收到战友求救留言，称玩牛熊经常错边之余，更是一止蚀就行啱方向，例如买牛cut loss后，正股即刻反弹，反之亦然，故为严守止蚀感到烦恼兼迷惘。

观乎近期恒指走势，出现上述情况实在不出奇。不是吗？恒指11月中还在27000点gogogo，点知几日时间，已由高位挫近2,000点，下试25000关口，更是失守多次未穿的100天线。好戏在后头，因为经历星期一、二的升市，恒指又再上冲26000了，

逢低捞绩优股腾讯

说穿了，大市正在行大型上落市，去到高位便有食糊盘，跌至支持位则见买盘吸纳，沿用传统技术分析，真系可以左一巴右一巴。操作上要么反社会人格，升穿位沽、跌穿位买；要么聚焦个股，逢低捞绩优股如腾讯（700），逢高沽绩差股如比亚迪（1211）。

