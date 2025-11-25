Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股早段偏软 纳指跌0.8% Google传获Meta洽购AI晶片 Nvida急挫6%

更新时间：23:26 2025-11-25 HKT
发布时间：22:45 2025-11-25 HKT

美国9月经济数据陆续补发，零售销售低过预期，市场亦观望Nvdia（NVDA）与Google的AI竞争。美股早段偏软，道指升逾100点，但纳指跌0.8%。

道指报46575点，升127点；标指报6688点，跌17点；纳指报22700点，跌172点或0.8%。

报道指，Meta（META）正计划向Google洽购数十亿美元的AI晶片。消息导致Google母企Alphabet（GOOG）升近3%，Nvidia则急挫6.6%，甲骨文（ORCL）亦泻5%。Meta则升2%。

9月零售销售按月升0.2%低预期

美国9月零售销售按月上升0.2%，低过市场预期的0.4%，前较8月的0.6%下跌。

9月PPI升2.7%符预期

另外，9月最终需求生产物价指数（PPI）按年升2.7%，按月升0.3%，均符预期。扣除食品和能源的核心PPI按年升2.6%，按月升0.2%，皆低过预期。

专家：Google入局是健康现象

Prévoir资产管理公司全球股票基金经理Fares Hendi表示，其投资组合最大比重是Nvidia，「3%下跌我一点不担心」，认为在一个运作良好的市场经济中，Google加入竞争是健康现象，正展现其巨大潜力。

