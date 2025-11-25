阿里吴泳铭断言AI泡沫「3年内不存在」 料3800亿三年AI投资计划「偏小了」拟加码

阿里巴巴（9988）首席执行官吴泳铭表示，人工智能（AI）服务严重供不应求，按目前趋势估计，3年内皆不存在「AI泡沫」，并称该集团年初提出的3800亿元（人民币，下同）三年AI投资规模「可能偏小了」，不排除加大投资。

吴泳铭：AI严重供不应求

吴泳铭在业绩会议上表示，未来3年AI需求仍然非常确定，AI模型技术不断突破，在各行业场景持续渗透；同时供应链多个环节皆出现短缺，各厂商扩建产能估计需时2至3年，故在供不应求情况下，断言「三年内所谓AI泡沫不太存在。」

阿里AI投资取态仍然积极

吴泳铭又指出，目前阿里云伺服器服务上架速度，严重跟不上客户订单的增长，令该集团积压订单量持续扩大，明言「可能之前的3800亿是偏小了」，不排除进一步增加投资。他指，即使市场供应链受到影响，但阿里对AI基础设施的投资取态仍然积极。阿里过四个季度在「AI+云基础设施」的资本开支约1,200亿元。

近日推千问App 「入局AI to C正当其时」

阿里巴巴日前启动千问项目，推出个人AI助手「千问」应用程式（App），公测一周下载量突破1000万人次。吴泳铭表示，留意到用户留存率大幅提升，相信「全力入局AI to C正当其时」，未来AI会整合至阿里生态中，将「千问」陆续连接到电商业务。他续指，启动千问项目亦意味该集团在「AI To B」与「AI To C」（面向企业与消费者）两大方向一起发力。

即时零售每单较8月少蚀一半 高单价比例提升

在外卖大战方面，阿里电商事业群首席执行官蒋凡表示，该集团的即时零售业务已完成规模快速扩张的第一阶段，而上季第二阶段亦成功改善单位经济效益（UE）。他解释，近月专注在维持市占率之下提升UE，令10月的UE亏损，已较7、8月降低一半，近两个月高单价订单比例亦提升，包括非茶饮订单占比超过75%，闪购单价较8月双位数增长；同时每单物流成本亦显著低过闪购大规模投入时期。

现阶段聚焦高价值用户

蒋凡续指，餐饮外卖及闪购业务发展，已带动其他电商生意。而即时零售现阶段目标，他称，正长期提升使用者体验，聚焦高价值用户及零售品类发展，并重申目标是3年后为电商平台带来1万亿元商品交易总额（GMV），从而令市占率持续上升。

闪购投入力度9月已达高峰

阿里首席财务官徐宏补充，闪购业务在9月已达到投入高峰，随著UE等效率提升，预计今个季度的投入力度显著收缩，但整体电商业务方面，由于去年9月起为商家收取基础软体服务费，在高基数下，预计今季度电商业务盈利增速会放缓。徐宏重申，阿里放眼于中长期市场份额，过程中客户管理的EBITA表现会有波动。