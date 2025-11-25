蔚来上季经调整亏损收窄逾三成 盘前升近3% 毛利率升至13.9%

蔚来（9866）公布第三季业绩，净亏损按年收窄31.2%至34.8亿元（人民币，下同），按季亦收窄30.3%；经调整亏损按年收窄38%至27.4亿元，按季为收窄33.7%；期内收入按年增长16.7%至217.9亿元，按季则升14.7%。蔚来美股盘前升逾2%。蔚来董事长兼首席执行官李斌表示，集团正与供应链合作伙伴紧密合作以提高产能，预计第四季度的总交付量将介乎12万至12.5万辆，按年增长65.1%至72.0%，并创季度新高。

第三季度汽车毛利率提升至14.7%

蔚来指，期内毛利按年增长50.7%至30.2亿元，毛利率按年升3.2个百分点至13.9%，按季升3.9个百分点，主要由于汽车毛利率提升，及降本增效举措带来的零部件、配件销售及车辆售后服务毛利率提升。

汽车销售方面，蔚来指出，汽车销售按年增长15%至192亿元，按季升19%；汽车销售利润率按年升1.6个百分点至14.7%；10月共交付40397辆汽车。蔚来首席财务官曲玉表示，第三季度汽车毛利率提升至14.7%，综合毛利率达到过去三年来的最高水平，突显蔚来产品及服务盈利能力的提升。

料第四季汽车毛利率可以达18%

面对置换补贴退出等政策变动与季节性需求波动，李斌表示，「总体来说对市场充满信心」，10月中旬置换补贴政策的退出对市场冲击显著，其中定价较低的乐道L90、L60等车型需求所受影响尤为突出，而全新ES8有「车主兜底承诺」来稳定订单，而置换补贴则缺乏类似保障，从而抑制了部分市场需求，使得行业四季度恐难再现以往的「翘尾效应」，高价高毛利车型则扮演了业绩「压舱石」的关键角色，其稳健表现有效对冲了低价车型的销量波动，强调仍有信心在第四季实现季度盈利。

对于市场关注的销量覆苏问题，李斌表示，新车上市节奏不受短期政策波动影响。他续指，随营销效能持续提升与新产品周期发力，料明年上半年可恢覆每月5万辆的交付水平。

毛利率方面，李斌指，第三季集团的汽车毛利率为14.7%，好过公司预期，料第四季ES8的毛利率可达20%。