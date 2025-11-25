阿里巴巴上季经调整少赚72%逊预期 料AI投入短期盈利有波动 美股盘前升4%

阿里巴巴（9988）上季收入2478亿元（人民币，下同），按年升5%，经调整净利润103.5亿元，按年跌72%，差过市场预期。阿里美股盘前升逾4%，较港股收市价仍高3%。

吴泳铭：两大核心业务保持强劲增长

阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭表示，阿里正处于投入阶段，构建AI技术和基础设施平台，以及 生活服务与电商结合的大消费平台，创造长期战略价值。他指，在各领域大力战略投入，其「AI+云」和大消费两大核心业务保持强劲增长，而旺盛的AI需求亦推动云智能集团收入进一步加速，季度收入按年增长34%，其中AI相关产品收入连续第9个季度实现三位数增长。

吴泳铭又指，在消费领域，即时零售规模扩大、单位经济效益显著改善，带动淘宝手机程式（App）月活跃消费者实现快速增长。

近四季AI+云资本开支约1200亿

阿里巴巴集团首席财务官徐宏指，其核心业务收入保持强劲增长，AI收入在云外部商业化收入占比提升，客户管理收入按年增长10%。他指，将利润及自由现金流投向未来布局，短期盈利能力预计将有所波动，而过去四季在AI+云基础设施的资本开支约1,200亿元。

即时零售收入增六成 中国电商盈利仍跌76%

按业务划分，阿里巴巴中国电商集团收入1326亿元，增长16%，当中电商业务收入1029亿元，升9%，而即时零售收入229亿元，大增60%，但中国电商集团经过整EBITA为105亿元，按年大跌76%。阿里指，自9月以 来，得益于履约物流效率的提升、高客户留存率及客单价的上升，即时零售业务单位经济效益已实现显著改善。

国际电商扭亏为盈

阿里国际数字商业集团收入348亿元，按年多10%，并成功扭亏为盈，经调整EBITA录1.6亿元，主要由物流优化和投入效率共同提升所致，而速卖通Choice业务的单位经济效益持续显著改善。

云智能EBITA升35%

云智能集团收入398亿元，按年增长34%，经调整EBITA亦录得36亿元，升35%。而盒马、菜鸟、AI大模型等「所有其他」业务收入630亿元，按年减少25%，经调整EBITA录亏损34亿元，按年扩大84%。

阿里表示， AI产品正在被广泛的企业客户加速采用，并越来越侧重于增值应用，该集团将继续对客户增长与技术创新进行投入，包括AI产品和服务，以提升AI云基础设施的采用量，并加强市场领先地位。