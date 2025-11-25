周大福半年纯利维持25亿元 中期息22仙 港澳同店销售增4.4% 有信心持续复苏

周大福（1929）公布截至今年9月底止中期业绩，录得纯利25.34亿元，按年几乎持平，派中期息每股0.22元，增加10%。周大福指，期内内地及港澳市场的同店销售重拾增长，其重点标志性定价产品系列亦延续强劲的销售势头，主席郑家纯表示，上半年度消费气氛持续改善，带动珠宝消费回暖，该集团将持续灵活调整及积极优化策略，以在多变的市场环境中保持领先地位，并增强对下半年度持续复苏的信心。

港澳同店销售上升4.4%

期内营业额389.86亿元，按年减少1.1%；毛利率为30.5%，较去年同期跌0.9个百分点，但仍处于历史较高水平；经营溢利按年上升0.7%至68.23亿元。

期内内地直营零售点的同店销售上升2.6%，按同店计算，加盟零售点销售增长4.8%；香港及澳门同店销售上升4.4%，主要由零售消费气氛回暖及人流回升所推动，其中香港同店销售上升1.8%，而澳门则增长13.7%。

定价首饰支持毛利率增长

周大福表示，将聚焦于加强标志性产品系列，带动高毛利定价首饰的增长，定价首饰于内地的零售值贡献由去年同期的27.4%上升至31.8%，为毛利率带来支持。期内，该集团正扩充翡翠产品组合，周大福指，集团的翡翠珠宝产品于2026财政年度上半年实现强劲增长，销售按年倍增。

明年中前全球设6间新门店

全球布局策略上，周大福表示，在双轨扩张策略的引领下，该集团正踏入国际化成长的动态阶段，2026年6月前，计划于国际市场开设6间新门店，其中包括新形象店，选址于人流量大的核心零售区，为品牌提供高曝光率，并广泛触及游客及本地消费者，未来两年内将进一步扩展至包括中东在内的新市场。

开店选址高端购物中心及核心地段

零售网络方面，周大福指，正积极透过开设新形象店，重塑零售体验，于北京、石家庄及澳门开设3间新形象店，透过差异化商品及崭新零售体验，锁定高品味的富裕消费者。该集团续指，于今年9月30日，共设有8间新形象店，且高端门店的每月销售持续高于同区门店的平均水平，未来将持续策略性地扩展至精选的高端购物中心及核心地段，以加速品牌转型并提升品牌吸引力。