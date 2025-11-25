Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

维他奶半年纯利微升 中期息维持4仙 拓电商应对「内地关键演变风口」

股市
更新时间：16:44 2025-11-25 HKT
发布时间：13:24 2025-11-25 HKT

维他奶国际（345）公布截至9月底止中期业绩，纯利1.72亿元，按年增长0.7%。中期息维持派每股0.04元。维他奶绩后收报6.68元，跌1.5%。

扩大规模长期潜力有信心

维他奶执行主席罗友礼表示，外部宏观及竞争环境瞬息万变，内地正处于关键演变发展的风口，而香港业务在面对上半年度的挑战后，将于下半年加快增长。他称，尽管面对短期挑战，但对持续扩大规模的长期潜力充满信心。

传统零售渠道放缓

期内维他奶收入32.27亿元，按年减少6.3%，主要由于内地业务受市况疲弱影响，表现面临挑战，毛利率51.1%，减少0.5个百分点。

维他奶指，内地市场整体收入17.78亿元，减少9%，因占其业务显著份额的传统零售渠道正在放缓，而该集团正在努力拓展规模的电商平台及连锁零食店渠道的增长，未能完全抵消上述影响。但该集团指出，在有效推广及具竞争力定价的带动下，豆奶及植物奶类别的市场份额有所增长，茶类亦成功推出维他鸭屎香柠檬茶等创新产品，提升市场份额。

香港业务收入11.1亿元，下降4%，主要由于维他天地业务、澳门及出口美国业务表现疲弱所致。该集团指，将继续推动产品创新，以支持卓越商业表现，并维持香港业务的稳健基础。

澳洲及新西兰市占率提升

澳洲及新西兰业务方面，维他奶透露，由于去年的生产问题全面解决后产能已恢复，促使商业活动全面复苏，以及持续降低生产成本，澳洲及新西兰以当地货币计算的销售增长5%，在核心平台的市场份额有所提升，经营亏损较去年同期大幅减少至2200万元。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
影视圈
7小时前