维他奶半年纯利微升 中期息维持4仙 拓电商应对「内地关键演变风口」

维他奶国际（345）公布截至9月底止中期业绩，纯利1.72亿元，按年增长0.7%。中期息维持派每股0.04元。维他奶绩后收报6.68元，跌1.5%。

扩大规模长期潜力有信心

维他奶执行主席罗友礼表示，外部宏观及竞争环境瞬息万变，内地正处于关键演变发展的风口，而香港业务在面对上半年度的挑战后，将于下半年加快增长。他称，尽管面对短期挑战，但对持续扩大规模的长期潜力充满信心。

传统零售渠道放缓

期内维他奶收入32.27亿元，按年减少6.3%，主要由于内地业务受市况疲弱影响，表现面临挑战，毛利率51.1%，减少0.5个百分点。

维他奶指，内地市场整体收入17.78亿元，减少9%，因占其业务显著份额的传统零售渠道正在放缓，而该集团正在努力拓展规模的电商平台及连锁零食店渠道的增长，未能完全抵消上述影响。但该集团指出，在有效推广及具竞争力定价的带动下，豆奶及植物奶类别的市场份额有所增长，茶类亦成功推出维他鸭屎香柠檬茶等创新产品，提升市场份额。

香港业务收入11.1亿元，下降4%，主要由于维他天地业务、澳门及出口美国业务表现疲弱所致。该集团指，将继续推动产品创新，以支持卓越商业表现，并维持香港业务的稳健基础。

澳洲及新西兰市占率提升

澳洲及新西兰业务方面，维他奶透露，由于去年的生产问题全面解决后产能已恢复，促使商业活动全面复苏，以及持续降低生产成本，澳洲及新西兰以当地货币计算的销售增长5%，在核心平台的市场份额有所提升，经营亏损较去年同期大幅减少至2200万元。