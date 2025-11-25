Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

京东否认发换股债 市传拟换京东健康集资逾78亿元

股市
更新时间：16:50 2025-11-25 HKT
发布时间：16:20 2025-11-25 HKT

彭博报道，京东（9618）计划发行可换股债券，集资最少10亿美元（约78亿港元），将以京东健康（6618）股份交换。但京东发言人否认，指传闻「并不属实」。

京东股价收报112.4元，无升跌；京东健康收报62.2元，跌0.56%。

彭博引述消息人士报道，京东正就兑换京东健康股份探讨市场兴趣，而有关计划仍在讨论中，最终细节或布改变。

京东持股67% 或减持4%股份

目前京东持有京东健康接近21.5亿股，持股比例为67.16%。如以市传集资78亿元及京东健康现价计算，京东将变相减持1.25亿股，持股比例或将降至63.2%。但换股价的行使价通常较现价高，即减持幅度低于估算。

阿里百度今年同发换股债 变相减持子企

早前亦有港股科技股，透过交换子公司股份发行换股债，包括阿里巴巴（9988）转换阿里健康（241），集资120.2亿元；百度（9888）转换携程（9961），集资20亿美元（约156亿港元）。另外阿里亦以自身股份，发行了换股价，筹集32亿美元；腾讯（700）、百度、美团等公司亦参与点心债。

