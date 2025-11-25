按摩服务提供商乐摩科技招股 集资最多2.2亿 入场费4040元

按摩服务提供商乐摩科技（2539）今日（25日）起至周五（28日）招股，拟发行555.56万股H股，一成香港公开发售，招股价27元至40元，集资最多2.2亿元，每手100股，入场费4,040.35元，预期12月3日正式挂牌买卖，中信建投国际及申万宏源香港为联席保荐人。该股未有引入基石投资者。

中国最大机器按摩服务提供商

乐摩科技透过位于中国各地人流密集的公共场所的各服务网点的机器按摩设备提供按摩服务。根据弗若斯特沙利文资料，于2022年至2024年的三个连续年度，按交易额计，集团在中国所有机器按摩服务提供商中排名第一，相应年度的市场份额分别为33.9%、37.3%及42.9%；按收入计，2024年亦于中国机器按摩市场排名第一，市场份额超过50%。

注册会员人数超过4,000万

集团于2016年推出「乐摩吧」品牌，致力于商场、影院及交通枢纽等地为消费者提供机器按摩服务，已为机器按摩服务设立超过4.8万个服务网点，投放超过53.3万张机器按摩设备，覆盖中国31个省级行政区及337个城市。此外，累计可识别服务消费者总数超过1.74亿，注册会员人数超过4,000万名。

业绩方面，乐摩科技去年收入为7.98亿元（人民币，下同），按年升36%；盈利为8,580.7万元，按年跌1.8%。

至于是次集资所得款项净额用途，约60%用于扩大服务网点的覆盖范围及渗透率；20%用于持续提升和迭代技术；10%用于提升品牌；以及10%用于支持运营资金及其他一般公司用途。

