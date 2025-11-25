港股反弹能否持续 还看阿里业绩｜古天后

11月25日，天晴及非常干燥，早上清凉，日夜温差较大。美国联储局再有官员表态支持12月减息，科技股进一步反弹，美股周一继续造好。道指高开高走，收市升202点或0.44%，报46448；标指升102点或1.55%，报6705；纳指急升2.69%，报22872。重磅股中，Alphabet股价急升6.3%，盘后再升2.5%，市值逼近4万亿美元。Tesla亦急升6.8%；苹果公司、亚马逊及Meta分别升1.6%至3.2%，Nvidia反复回升2.1%，但盘后回软，股价又失180美元。药厂默克（Merck）升2.7%，为表现最强道指成份股。

大摩：美股再走弱是加仓机会

截至上周五，标指从10月高位回调约4%，摩根士丹利策略员Michael Wilson认为，本轮调整已近尾声，美股短期内若进一步走弱，将会系增加好仓机会，预期标指12个月后将升见7800，意味较上周五收市再升18%。佢估计联储局最终会减息，人工智能（AI）将推动效率提升，睇好非必需消费、医疗护理、金融、工业板块及小型股。而花旗财富部门主管Andy Sieg于彭博访问中认为，美股牛市仍有向上空间，因为暂未见牛市尾声出现嘅亢奋现象，而且企业盈利预期依然强劲。

联储局理事Christopher Waller向霍士财经表示，最近公布数据显示美国劳动市场疲弱，因此主张当局喺12月减息，随后议息会议则逐次作出决定，并相信喺美国政府停摆结束后，明年1月开始有大量经济数据出炉作评估。

近日一再有联储局官员支持12月减息，令市场对下月减息预期再升温。美国10年期债息一度跌3.5个基点，至4.028厘，对息口较敏感嘅2年期债息亦转挫3.7个基点，至3.501厘。加密货币「一哥」比特币周日反弹逾4%，周一先跌后曾涨4.3%，至89232美元，不过据统计显示，美国比特币现货交易所买卖基金（ETF）本月已走资35亿美元，差不多追贴今年2月的36亿美元净流出纪录。美汇指数曾跌0.17%至100.01，日圆最多滑落0.52%至157.2兑每美元。

港股料25000至27000区间上落

港股昨日反弹，恒生指数高开高走，恒指高开232点后保持升势，午后最多升550点，高见25770，收市升496点或1.96%，报收25716，重返100日线及5日线之上，亦刚好重回20周线及5月线，初步扭转之前弱势。至夜期时段美股做好，承接日期升势及美股回勇，夜期再升逾百点，重返25800水平之上，今早黑期更逼近25900大关，料今早大市高开，能否保持升势则视乎A股表现如何。如港股持续反弹，先挑战26000心理关口及30日线约26092；如企稳或有望回补11月18日所遗下嘅下跌裂口26188-26252，顺势修复10日线26218，20日线26229及50日线26289，不过要成功修复此三条移动平均线企稳，仍要视乎A股及外围股市表现。

今日收市后阿里巴巴（9888）将公布业绩，由于市场早已预期其核心电商业务受内卷影响，或出现倒退，不过投资者较注重仍然为其AI业务发展。阿里旗下AI助手千问App公测首周下载破千万，并超越ChatGPT、Sora及DeepSeek，成为史上增长最快AI应用程式，昨日受此消息刺激，其股价已录得逾4%升幅，并为恒指贡献逾100点升幅。如阿里巴巴能交出一个令投资者满意嘅业务展望及盈利前景预测，或成为大市扭转近日跌势，回复升势嘅契机。

不过，即使美股反弹，港股止跌回升，短期仍难摆脱上落市格局，已接近年结，机构投资者早已埋数待过年，加上今年AI热潮下，不少基金已录得不俗回报，料年结前唔会有太大动作，或待明年1月开季后，再作部署。预期港股喺今年余下时间，或于25000至27000此区间内上落，向上欠缺动力突破，而目前亦未见有大幅下挫条件。短期26200-26500阻力仍大，至于下方25200-25500料见支持。

古天后