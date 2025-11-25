恒指升178点 两万六得而复失 小米获雷军增持升4% 专家：科技股仍有沽压｜港股收市

再有美国联储局官员表态支持12月减息，加上中美元首再次通话，延续市场气氛向好走势。恒指收报25894点，升178点，两万六关口得而复失，仍连升两日累升674点或2.7%。大市成交额2311亿元，为上周三以来最少。

三大指数连升两日，恒指高开232点，早段曾升353点，见26069点，不过尾段升幅一度收窄至24点，低见25740点，终收报25894点，升178点。国指收报9158点，升78点。科指收报5612点，升66点。

科技股持续走高，百度（9888）收报116.9元，升4.6%，为表现最好的恒指和国指成份股。摩通唱好百度由传统的广告业务，转为云计算和人工智能（AI）业务，并将其评级由「中性」上调至「增持」，目标价由105元上调至185元，潜在升幅58%。

阿里绩前升2%

小米（1810）报40.34元，升4.3%，获创办人雷军斥资逾1亿元增持；阿里巴巴（9988）绩前收报157.8元，升2.1%；美团（3690）报98.25元，升0.1%；腾讯（700）报625元，升0.1%。京东（9618）收报112.4元，无升跌，该集团否认以京东健康（6618）股份发行换股债的传闻。

内地航空股受压 东航挫6%

内地航空股被抛售，内媒报道有12条中日航线取消所有航班。东航（670）收报4.31元，挫5.9%；国航（753）报6.19元，跌3.3%；南航（1055）报5.06元，跌1.9%。

个别股份方面，信义玻璃（868）收报8.64元，跌2.2%，为表现最差的蓝筹股。汇控（005）报106.8元，跌0.5%。优必选（9880）折让逾11%配股，为去年8月以来第6次配股，股价先插后倒升最多近3%，终收报110.6元，跌0.8%。

谭朗蔚：恒指需企上26200点

富昌证券联席董事谭朗蔚表示，资金暂时不太偏好科技股，令AI相关和科技股的沽压大，而且传统经济股失去动力，导致恒指升幅收窄，惟认为恒指本周仍有机会重上两万六关口。他指，恒指后市需将视乎科技股能否转强，至少要站上26200点，才有机会确定支持底部，否则自4月以来的升浪将会断缆，而下方支持为25200点。

恒指今早高开232点后，升幅一度扩大至353点，高见26069点，惟其后再次转弱，两万六关得而复失，截至中午报25873点，升156点或0.61%，成交1,330亿元；科指中午报5609点，升63点或1.15%。

蓝筹股中，今日收市后放榜的阿里（9988）及获雷军增持的小米（1810）双双撑起大市，半日股价分别升2.4%及4.6%，两只股份已合共为恒指贡献106点升幅；相反，重磅股汇控（005）及建行（939）逆市向下，分别跌0.75%及0.61%。

内地流感抗病毒药物需求上升

单计股价变幅，除了小米外，阿里健康（241）及中国宏桥（1378）亦升逾4%，石药（1093）亦升3.8%。消息面上，据内媒引述阿里健康平台数据显示，过去两星期（11月10日至23日）流感抗病毒药物需求明显上升，购买人数较前两星期提升5倍；其他互联网医疗股如平安好医生（1833）及京东健康（6618）亦分别升3.6%及1.2%。

小马智行半日升逾一成

个股消息方面，小马智行（2026）半日收升逾一成至97元，该股昨日宣布与内地出行服务平台阳光出行达成全面战略合作，双方将透过资产轻量化模式，共同组建规模化自动驾驶车队，加速「AI＋出行」产业在国内一线城市的商业发展。

美国联储局官员放「鸽」后，12月减息预期再度升温。三藩市联储行长戴利（Mary Daly）表示，美国劳动力市场恶化的可能性更大，而且比通胀更难管理，因此支持12月减息；联储局会理事沃勒亦指，主要担忧的是劳动力市场，提倡在12月实施一次性减息，之后政策路径则采取逐次会议的形式。

Google进一步与英伟达竞争

美股三大指数周一全线各上，道指收市升202点或0.44%，报46448点；标指升102点或1.55%，报6705点；纳指则升598点或2.69%，报22872点。至于反映中概股表现的金龙指数，周一升2.82%至7726点。

焦点股中，Google母公司Alphabet据报正与Meta等公司洽谈，向其开放自研Tensor AI晶片使用权，进一步拓展与英伟达的竞争格局，Google（GOOGL）周一股价收升逾6%，盘后再升逾2%至327美元；英伟达（NVDA）盘后则跌1.5%至179.81美元。

阿里今天收市后公布季绩

港股方面，恒指今早高开232点，报25948点。科网股普遍向好，阿里巴巴（9988）今天收市后公布季绩，预期经调整利润中位数约168亿元人民币，按年下跌54%，大行料即时零售业务劲蚀350亿元，但认为更应聚焦其人工智能（AI）发展成效。该股开市报159元，升2.9%。

相关文章：阿里巴巴收市后放榜 大行吁聚焦AI多于外卖烧钱 专家教绩前部署：150不容再失

雷军斥逾亿元增持小米

另一方面，小米（1810）主动披露创办人、董事长兼首席执行官雷军于11月24日以个人名义斥资逾1亿元增持260万股，令其持股比例微升至23.26%，并指正透过实际行动向市场传递对公司前景充满信心的明确讯号。该股开市报39.8元，升2.95%。

相关文章：雷军自斥1亿增持小米 日前公司8亿元回购：有底气

其他科网股方面，腾讯（700）升1.36%；美团（3690）升1.07%；京东（9618）升0.19%；此外，百度（9888）更升3.85%。

优必选每股98.8元配股

个股消息中，优必选（9880）公布配售3,146.8万股新H股，集资31.1亿元，相当于经扩大已发行股本的6.3%，每股配售价98.8元，较上日收市价111.5元折让约11%。该股开市报108.9元，跌2.3%。

太兴陈家强获委任为主席

此外，太兴（6811）宣布，公司执行董事陈家强获委任为董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员，以及执行董事陈淑芳获委任为董事会副主席，并于今日（25日）起生效。该股开市报1.11元，无升跌。

北水动向方面，昨日净买入港股85.71亿元，其中阿里（9988）、腾讯（700）及快手（1024）分别获净买入40.66亿元、11.67亿元及8.19亿元；而中芯（981）、中海油（883）及华虹半导体（1347）则分别遭净卖出10.24亿元、3.79亿元及3.38亿元。

