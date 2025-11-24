美股获多家大行齐祝福 德银最牛看明年标指8000点 纳指早段升1.8%

美股AI泡沫论正在减退，多家大行此时纷纷唱好明年股市表现，并定立进取目标价，最牛的德银看明年底标指可见8000点。道指早段升逾100点，Google母企Alphabet（GOOG）及特斯拉（TSLA）急升半成。

道指报46412点，升167点；标指报6670点，升68点；纳指报22664点，升391点或1.8%。

Google母企升半成

Alphabet急升5.3%，再裂口创新高；特斯拉亦劲升近5%。亚马逊（AMZN）、苹果（AAPL）、Meta（META）均升1%以上。

大摩：抛售潮将结束

摩根士丹利认为，美股抛售潮或将结束，市场再次出现逢低买入的良机，并予明年标指目标7800点，潜在升幅约18.1%，主要由减息及AI发展推动企业效率提升。该行指出，标指已从10月高位累跌4%，代表调整即将完结，但短期仍存在波动。

汇丰看标指明年7500点

德银予标指明年底目标价为8000点，潜在升幅21%，解释指美国企业盈利强劲，而且AI不断改良。汇丰报告亦估计，明年标指目标7500点，并表明「无论是否存在AI泡沫，但历史表明，上升动力可以持续相当长的时间。