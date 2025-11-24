Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股获多家大行齐祝福 德银最牛看明年标指8000点 纳指早段升1.8%

股市
更新时间：22:37 2025-11-24 HKT
发布时间：22:37 2025-11-24 HKT

美股AI泡沫论正在减退，多家大行此时纷纷唱好明年股市表现，并定立进取目标价，最牛的德银看明年底标指可见8000点。道指早段升逾100点，Google母企Alphabet（GOOG）及特斯拉（TSLA）急升半成。

道指报46412点，升167点；标指报6670点，升68点；纳指报22664点，升391点或1.8%。

Google母企升半成

Alphabet急升5.3%，再裂口创新高；特斯拉亦劲升近5%。亚马逊（AMZN）、苹果（AAPL）、Meta（META）均升1%以上。

大摩：抛售潮将结束

摩根士丹利认为，美股抛售潮或将结束，市场再次出现逢低买入的良机，并予明年标指目标7800点，潜在升幅约18.1%，主要由减息及AI发展推动企业效率提升。该行指出，标指已从10月高位累跌4%，代表调整即将完结，但短期仍存在波动。

汇丰看标指明年7500点

德银予标指明年底目标价为8000点，潜在升幅21%，解释指美国企业盈利强劲，而且AI不断改良。汇丰报告亦估计，明年标指目标7500点，并表明「无论是否存在AI泡沫，但历史表明，上升动力可以持续相当长的时间。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前