阿里巴巴收市后放榜 大行吁聚焦AI多于外卖烧钱 专家教绩前部署：150不容再失
更新时间：06:00 2025-11-25 HKT
阿里巴巴（9988）今天收市后公布季绩，综合多家券商预计，阿里经调整利润中位数约168亿元（人民币，下同），按年下跌54%。上季处于外卖大战白热化阶段，大行料阿里即时零售业务劲蚀350亿元，但认为更应聚焦其人工智能（AI）发展成效。专家分析，近期市场资金从科技板块流走，并不急于趁业绩捞底。
阿里云料多赚25%
券商预计阿里巴巴收入中位数为2,452亿元，即按年上升3.7%。盈利方面，券商料核心的中国电商业务EBITDA为130亿元，新业务划分下EBITDA按季料大跌66%；国际数字商业继续接近扭亏为盈；阿里云EBITDA或继续按年25%的高增长。
券商阿里9月底止季度预测：
|项目
|金额（人民币）
|按年变动
|总收入
|2,452亿
|+3.7%
|经调整EBITA
|142亿
|-65%
|↳中国电商集团
|131亿
|N/A*
|↳国际数字商业集团
|-1.5亿
|收窄95%
|↳云智能集团
|33亿
|+25%
|↳所有其他
|-45亿
|N/A*
|经调整净利润
|168亿
|-54%
|*分类调整后无法比较
摩通料上季烧钱350亿
阿里的外卖烧钱情况成重点之一，摩根大通预计，即时零售业务亏损扩大至350亿元，但料已见顶，用户及外卖员规模扩大，预期助目前12月底止季度亏损收窄至280亿元。富瑞亦认为即时零售可帮助其他电商商业务发挥更好成绩。
「所有其他」业务藏AI生意
AI方面，摩根士丹利预期阿里云收入增长可达32%，同时提醒应留意阿里「所有其他」分类的业务，当中包括千问大模型、夸克搜寻等，属近期阿里加大投资的AI领域，可反映AI成效。
谭朗蔚：偷步炒业绩添风险 留意AI盈利能力
股票部署方面，富昌证券联席董事谭朗蔚认为，阿里即时零售烧钱已是预期之内，并非业绩重点，反而应关注阿里如何展示其AI盈利能力，「市场会想投资创造到稳定收入（的AI股）」。
谭朗蔚续指，近期资金从科技股流出，转至保守的高息股，估计阿里巴巴亦正随大市调整，即使业绩后大升大跌，亦料较为短暂，「偷步入市反而冒业绩风险」，建议股民可以业绩后才考虑行动。他又指，从技术上分析「150蚊不能再失，回升到160蚊势头明显啲先做，唔使贪平。」
