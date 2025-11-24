Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

毛衣生产商南旋控股指关税战影响轻微 明年订单正面 拓面料业务谋增长

股市
更新时间：15:36 2025-11-24 HKT
发布时间：15:36 2025-11-24 HKT

为多个国际知名服务品牌代工的针织品制造商南旋控股（1982），行政总裁文宇轩表示，今年受关税战影响轻微，目前形势缓和下，客户对明年订单需求仍稳定正面。南旋主席王槐裕就指出，该公司正积极拓展毛衣产业链生意，维持传统毛衣生意规模之下，透过面料业务成未来增长点，并会持续在越南扩建厂房。

客户有实力 关税战毋损订单

文宇轩表示，今年关税战对订单影响不大，因为该公司主打中端毛衣路线，主要客户亦有实力，成功保障毛利率水平，而关税对该中端定位的产品带来额外成本，亦相对可控。他又称，南旋与数个大客户长期合作，近期开始讨论明年订单情况，获得的前景预测资讯，仍较稳定及正面。

维持毛衣生意规模 获得现金流

发展方面，王槐裕表示，该公司的毛衣市场规模较为固定，故未来将毛衣销量稳定在3000多万件水平，持续获得现金流之下，加强拓展其他业务，包括面料业务将成新增长点，另外亦正在越南设立供应链上游的羊绒纱线厂房，以满足当地制造商本地采购需求。

盈利及毛利率创半年新高

南旋控股在关税战背景下，过去半年盈利、毛利率及派息金额均创新高。截至9月底止纯利3.36亿元，按年增长12.7%，派中期息每股0.11元，升12.2%。期内收入为28.3亿元，按年增加1.6%，毛利率21.6%，提升1.7百分点。

对于股东回报，王槐裕指，其派息比率大约75%，未来要视乎现金情况及资本支出，而目现金流良好，资本支出随著未来两年厂房落成会减少，暂时未见有大变化。

