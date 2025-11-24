恒指大升496点 阿里领军飙6% 中芯逆市挫 专家：重上两万六前仅属反弹｜港股收市

联储局官员上周放鸽，刺激港股一度急弹550点，收报25716点，升496点。当中，阿里巴巴（9988）独力贡献恒指104点。因MSCI换马，大市成交额增至3026亿元，为10月30日以来最多。有分析指，除非恒指重上100天线约26000点，否则港股仍是技术性反弹。

恒指高开232点，早段升幅曾收窄至149点，低见25369点，之后节节走高，午后高见25770点，大升550点，终收报25716点，升496点。国指和科指结束连跌6日，国指收报9079点，升159点。科指收报5545点，升150点或2.8%。

阿里单股贡献104点升幅

科技股反弹，阿里旗下个人人工智能（AI）助手「千问」应用程式公测首周下载量突破1000万次，超越ChatGPT、Sora及DeepSeek，成为史上增长最快AI应用程式，刺激阿里周二放榜前夕股价曾急升近5.9%，终收报154.5元，升4.7%。其他AI应用概念股亦受带挈走高，快手（1024）为表现最好的三大指数成份股，收报68.55元，升7.1%；网易（9999）报216.6元，升5.9%；美图（1357）报8.22元，升5.5%。其他科技股方面，美团（3690）报98.15元，升2.7%；腾讯（700）报624.5元，升2.4%；京东（9618）收报112.4元，升1.9%；小米（1810）报38.66元，升1.5%。

华虹插5% 中芯跌1%

科指成分股有3股下跌，均为晶片股。华虹半导体（1347）收报69.65元，跌4.9%；中芯国际（981）报68.05元，跌1.1%；下月将被踢走科指的ASMPT（522）报70.85元，跌0.5%。路透引述消息指，特朗普政府正考虑批准向中国，出售Nvidia的AI晶片H200。

信达生物染蓝升5%

个别股份方面，将染蓝及被纳入国指的信达生物（1801）收报92元，升5.4%。零跑汽车（9863）将被纳入科指，报50元，升5.8%。新奥能源（2688）报67.8元，跌2.1%，为表现最差的恒指和国指成份股。汇控（005）报107.3元，升2.1%。

创新实业首挂 一手赚1800元

新股方面，在内地从事氧化铝精炼和电解铝冶炼的创新实业（2788）首挂，较上市价10.99元高开38.3%，早段一度高见15.8元，升43.8%，之后阶段性回落，尾市曾急回调，低见14.18元，仍升29%，终收报14.59元，升32.8%，一手500股帐面赚1800元。抽该股的甲组180手已稳中一手，共有73张「顶头槌飞（认购5万手）」，每人获派20手，以收市价计，每名大户赚3.6万元。

李泽铭：大市反弹原因牵强

红蚁资本投资总监李泽铭表示，除非恒指重上100天线，即26000点，否则港股仍是技术上反弹，并认为大市反弹的原因牵强，例如憧憬美国放宽向中国晶片，有助减低中国科企的算力成本的说法，惟在中央要求科企使用国内晶片之下，短期未能解决问题。

他指出，市场的忧虑尚未消散，包括美国12月减息的步伐，以及越来越多机构和基金质疑AI盈利能力和泡沫，而美国下一期的消费物价指数（CPI）和非农数据将于12月议息后才公布，认为美国12月未必会减息。

------

恒指今早高开232点后，虽然升幅一度收窄至149点，低见25369点，但其后在阿里巴巴（9988）急升带动下，曾升436点至25656点，截至中午报25578点，升358点或1.42%，成交1305亿元；科指中午则报5484点，升88点或1.65%。

蓝筹股中，将于明日公布业绩的阿里巴巴（9988），旗下AI助手千问App公测一周下载量逾1000万，刺激股价半日大升逾4%；连带腾讯（700）也升逾2%，双双成为贡献恒指升幅最多股份。

内地晶片股挨沽 华虹半导体跌9%

相反，外媒报道指美国政府正讨论是否允许Nvidia向中国销售H200人工智能晶片，中芯（981）股价半日急跌逾5%，为半日最差表现蓝筹，并拖低了恒指整体表现；其他晶片股如华虹半导体（1347）更跌逾9%，宏光半导体（6908）及上海复旦（1385）则分别跌4.8%及1.7%。

网易半日升近6% 获美银看好

单计股价变幅，网易（9999）及快手（1024）分别升5.6%及5.2%，为表现最佳蓝筹。消息面上，网易获美银证券看好，预期未来6至9个月内可通过现有游戏及年底推出的《暗黑破坏神4》等新作支持收入增长，料明年收入增长8%；另一焦点大作《无限大》亦有望成为重要收入驱动力，但可能仍需数季才能正式上线。

该行又指，网易的股份回购计划额度尚余30亿美元，可为股价提供支持，并将其2025至2027年经调整每股盈利预测上调最多4%，重申美股「买入」评级与目标价166美元，港股目标价则为259港元。

------

美国联储局官员「放鸽」后，美股三大指数上周五分别扬0.9%至1.1%。恒指夜期亦跟随弹上，收市涨321点，较上周五恒指收市位高水308点。有分析估计，港股今日势反弹，但升幅受中日局势升温限制，恒指短期有望重返26000点，若能突破此关口，或反映是次跌浪终告一段落。踏入港股业绩期尾声，阿里巴巴（9988）、美团（3690）等重磅股本周将会派成绩表。另美股本周四及周五将因感恩节，分别休市及提早休市。

恒指今早高开232点，报25452点。科网股普遍向上，本周放榜的阿里巴巴及美团分别升0.14%及0.52%；腾讯（700）升0.82%；京东（9618）升1.54%；小米（1810）亦升1.89%。此外，网易（9999）开市更升逾3%，报211.2元。

信达生物染蓝 零跑汽车纳科指

恒指公司上周五公布季检结果，信达生物（1801）染蓝，今早高开近2%；而获纳入科指的零跑汽车（9863）升逾3%，遭剔除的ASMPT（522）则跌1.7%。国指变动方面，纳入信达生物、中国宏桥（1378）及百胜中国（9987），后两者股价分别升1%及0.3%；遭剔除的新奥能源（2688）、海底捞（6862） 及新东方（9901），股价分别跌0.7%、升0.8%及升2.9%。

创新实业公开发售超购446倍

新股方面，创新实业（2788）公开发售超购约446倍，一手中签率10%，国际发售超购约19倍；该股今日正式挂牌，开市报15.2元，升逾38%。

三一重工及剑桥科技今纳港股通

此外，半新股三一重工（6031）及剑桥科技（6166）今日起获调入港股通名单，两者股价开市分别升0.09%及3%。

伍礼贤：恒指或重返26000点

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股今日有机会跟随外围反弹，但受制于中日关系紧张方面，反弹力度不显著。他预计，恒指或有望重返26000点，支持位为25000至25100点，即10月低位；若果未能守住该水平，将回落至24500至24800点水平。他提及，阿里的业绩将影响本港科技股表现，当中视乎阿里的云端业务能否按年升3成或以上，此有助阿里股价回稳。他又估计，如果没有进一步中日关系的消息，本港日本概念股短期以平稳走势为主，因为日本相关的出游股份上周已反映相关影响，另对在港经营的日资影响不大。

郭思治：突破26000反映跌浪告一段落

香港股票分析师协会副主席郭思治同样认为，港股今日会技术上反弹，但恒指要先突破26000点，才可反映是次跌浪告一段落，又指视乎资金入市态度及期指转仓情况，恒指有机会升穿26000点。

阿里及美团等本周放榜

美联储第三把交椅、纽约联储银行总裁威廉姆斯表示，短期内仍有减息空间。市场气氛急回暖，根据芝商所FedWatch工具显示，市场对12月减息0.25厘的机率高达71%，维持不变的机率为29%。展望本周，阿里、美团、大家乐（341）、周大福（1929）等会公布成绩表。经济数据方面，美国将披露9月生产者物价指数（PPI）和个人消费支出（PCE）物价指数，以及第三季度国内生产总值（GDP）；香港将出炉10月份出入口数据。