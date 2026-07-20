星级大搜查丨伴侣难顶习惯大揭秘！罗子溢拖延症激死杨茜尧？ Stanley嫌未婚妻行动力太高

两性相处是一门高深学问，圈中星级夫妻及情侣的同居生活同样充满甜酸苦辣！今集《星级大搜查》访问15位明星，有关他们伴侣的坏习惯。罗子溢「求生欲」极强，不愿松口爆老婆杨茜尧生活上的坏习惯，反而直认自己患有「拖延症」，经常令老婆杨茜尧受不了！他笑指：「懒啰，拖延症啰。即系我成日都觉得一日之内只能够做到一样家务。即系譬如呀，譬如𠮶啲交水电煤呀，或者屋企啲嘢呢，其实可以一次过揿晒，一次过交晒。唔知点解我要分一个礼拜……即系每一日都系做一样嘢。」表示自己处事与老婆喜欢一次过处理的风格截然不同，所以现在学精了，会在对方面前「扮积极」蒙混过关。不过，罗子溢亦趁机发表爱妻宣言，大赞杨茜尧够独立又有主见，坐镇家中为他带来极大的安全感，让他能放心在外打拼。

Stanley未婚妻Alina执行力极高

人气男团MIRROR成员Stanley（邱士缙）与未婚妻李炘颐（Alina）早已展开同居生活。Stanley接受《星级大搜查》访问，大赞女友执行力极高，但同时这也是他「最忍受不了」的「缺点」。他表示：「最忍受唔到就系佢行动力太高啦，因为当我一只碗摆喺锌盘度，佢又要我即刻洗啦！」他透露，自己喜欢将碗碟储埋到夜晚才一次过洗，但Alina的「高行动力」却要求见到锌盘有一只碗都要即刻洗干净，经常为此催促他，令他大感无奈。情侣间的节奏差异，确实是不少同居男女的常见烦恼。

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说到伴侣间的坏习惯投诉，可谓五花八门！林奕匡被老婆李霭玑大爆其工作房「全球最乱」，杂物多到无路可入，比厨房更危险，林奕匡只好租Studio兼笑称乱放衣服能「隔音」；吴若希狠批老公何兆鸿有拖延症，但庆幸对方接机极度准时，不过当问到她有否被老公投诉的「坏习惯」，她表示：「佢有冇投诉？ 佢梗系冇投诉啦！」

车婉婉老公不爱穿拖鞋

车婉婉最受不了澳洲籍老公Jonathon不爱穿拖鞋的习惯，她常怕老公将细菌带匀全屋，「我谂佢因为喺澳洲（成长），其实澳洲啲人系出街都唔着鞋嘅，所以呢个就冇办法啦，呢个系佢哋啲习惯嚟嘅。」至于连诗雅最怕老公陈家乐夜瞓、太迟起床，自己则曾被老公嫌弃不收拾；曹永廉感激太太姜依兰完美管理头家，但自认曾被投诉心急半夜煲粥。

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萧正楠禁老婆黄翠如偷食宵夜

曹永廉坦言太太年轻时有不少坏习惯，如赖床，但自从成为妈妈后，已大有改善，惟一希望太太进步的是厨艺：「唯一就系佢仲未识……好特别去煮嘢食啰，我觉得『咦，老婆有时喺屋企……不如你练下煮嘢食啦』，呢个系我好想嘅嘢嚟嘅……但暂时未呀吓，暂时有我同个姐姐煮，咁可能佢就懒咗做呢样嘢啦！」曹永廉老友萧正楠则化身严夫，时刻阻止太太黄翠如半夜偷食宵夜破坏修身大计；黎耀祥坦言老婆梁耀莲（Julia）最常嫌弃他驾车爱cut线以及开太快，现时已改掉坏习惯，开车时乖乖减速。

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虽然生活上互有微言，但大家依然十分欣赏另一半的好习惯！王菀之极度佩服老公苏卓航（Eric So）做艺术时的全神贯注，有时连想开口问问题都怕打扰其气场：「有时佢好专注呢，我又有啲嘢想同佢讲嘅时候，惊打扰到佢呢，变咗我唔知几时开口。」

Lyman香胤宅勇于发声「投诉」？

Lyman香胤宅大赞太太刘舜仪（Zoe）说话温柔冷静又注重环保回收，更笑指老婆常嫌他夜归仍「Energy太澎湃」要他先去跳舞放电。当追问他有关太太的坏习惯时，他表示：「其实我老婆冇乜坏习惯嘅，除咗……哗，我惊我公布咗，佢会返屋企打我……化妆耐啲，但系化妆系好事嚟嘅，化妆系好事，我唔系话系坏事。化妆耐啲唧，系啦，系咁多，唔再讲啦！」

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姜皓文分享最爱冬天将冻冰冰的双脚贴近太太殷宁取暖，感激老婆为怕嘈醒他而分房瞓；陈晓东欣赏太太王妤娴拥有极高EQ又细心，直认自己性格较抽离，承诺会抽更多时间陪小朋友。

陈咏诗对学霸男友零投诉

当然，圈中亦有「零投诉」代表。2025年香港小姐冠军陈咏诗直言学霸男友Martin完全没有坏习惯，两个人会以互相配合的沟通方式解决分歧，她最欣赏并想学习对方拥有一颗热心助人的善良心。盘点以上多位星级艺人的真实分享，无论是嫌弃对方太乱、太慢，还是互相包容，都印证了情侣间只要愿意沟通磨合，所有生活上的小缺点都能成为专属的独特情趣！

你的伴侣有没有坏习惯令你受不了？不妨留言跟《星级大搜查》分享！

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