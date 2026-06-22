星级大搜查丨群星另类减压法！有人「自虐」、大叫？Edan爆AL一招舒压 Ivy So「放屁」自娱

娱乐圈五光十色的背后，艺人往往承受著不为人知的巨大压力，有时甚至会「压力爆煲」引发身体警号。今集《星级大搜查》向一班明星探讨他们的减压大法，看看他们如何治愈自己达至舒压效果？

倪乐琳为《魔音女团》决赛爆喊

宋宛颖透露，早前因拍摄节目压力太大，导致双眼周围爆发严重湿疹，直言：「好痕好辛苦。」最终要靠医生及增加深层睡眠来修复；而倪乐琳则在《魔音女团》决赛当晚才惊觉自己一直压抑著情绪：「一直以为自己唔紧张，直到放饭咬住块饼干𠮶阵，啲眼泪突然逼咗出嚟，先知道其实自己系有压力㗎！」除了工作上的严格要求，人生阶段的转变同样令人迷惘，梁靖琪坦言身为人母曾陷自我价值怀疑：「我去到咁上下（年纪），会思考系咪净系做一个妈妈？What am I worth？」这份无形的压抑须靠著祈祷与找身边的好姊妹倾诉，才得以慢慢释怀。

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高海宁因匹克球比赛压力大增

面对排山倒海的工作，不少艺人选择以运动或转移视线的方式来令自己「活在当下」，强行清空大脑烦恼。高海宁早前临急抱佛脚学习打Pickleball（匹克球），她坦言要在两天内速成并应付比赛压力极大，但运动和画画却是极佳的纾缓渠道：「打波你要好集中精神去望住个波，你系谂唔到其他嘢㗎，当你专注喺当下，个压力自自然然就会散。」同样热爱极限运动的何依婷亦笑言，滑雪是让她彻底忘我的最佳方法，因为「唔冲落去就会碌落去」，脑海根本无法容纳其他烦忧。自认处女座压力无处不在的江美仪，坦言面对高压的减压良方除了去旅行和做运动，就是随心所欲地靠「食嘢」为自己瞬间充电！

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Ivy So、Edan、Anson Lo减压方法曝光

至于近期忙于填词的COLLAR成员Ivy So，面对死线与灵感枯竭的双重夹击，除了靠看动漫减压，更自创了独家的搞笑秘技：「譬如我填紧词嘅时候呢，谂唔到𠮶个音要填啲咩嘅时候，我就会填啲同音嘅、但系搞笑嘅，譬如『放屁』，咁我觉得，哗，好好啱音㖞，就会填一句俾自己，嗯，开心笑下，咁我就觉得，唉，件事其实都唔系咁大压力嘅啫！」而男团MIRROR成员Edan（吕爵安）的减压法就最为直接，除了打机和打波，竟是选择听自己的歌来放松，他又大爆队友Anson Lo热衷于「Grounding（安顿练习）」，透过行山接触大自然来释放负能量。

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宋宛颖最爱大叫 何沛珈高海宁整痛自己？

除了常规的运动和倾诉，圈中艺人的另类减压奇招更是层出不穷，听落千奇百趣却又意外见效！梁靖琪大力推荐朋友教路的「冰水浴（Ice Bath）」，坦言过程中是一种彻底的情绪释放：「浸落去𠮶阵个感觉系 letting go of something，我喺入面不停咁喊，有朋友喺旁边鼓励，真系好减压！」一向形象斯文的宋宛颖，原来喜欢大叫来减压：「我自己都有好奇怪（减压方式）……就系我钟意喺屋企大嗌。即系有时你真系大嗌过后，你会释放到啲负能量出嚟嘛。但系呢，邻居可能会投诉，所以会引致呢啲问题，你就要谂下自己。」她表示平时亦会走到海边或空旷的沙滩大声狂叫，将内心的负能量尽情嗌出来

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而看似柔弱的何沛珈与高海宁，竟不约而同地喜欢「自虐式」减压，利用花生形状的筋膜球或按摩滚筒疯狂按压痛点，何沛珈笑指：「越痛碌完就越舒畅，打散晒啲肌肉就会放松个人。」最令人意想不到的，莫过于倪乐琳在选美后台心乱如麻之际，竟躲到无人之处「念佛经」让自己冷静；而何沛珈平时也会看佛经等身心灵书籍转变心态，至于张驰豪则偏好聆听444Hz或44Hz的特殊频率音乐，寻找心灵的平静。

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陈晓华追求完美自制压力

其实，解铃还须系铃人，学懂调整心态、放过自己才是长远的抗压良方。事事追求完美的陈晓华曾因「一日要逼自己做十件事」而唞唔到气，如今她学会编写「精简版 To-do list」，每日只做三件最急切的事，做完便放过自己去休息；育有两子的岑丽香则有一套「感恩转念法」，每当出现负面情绪时，会强迫自己想出三件开心或感恩的事，配合深呼吸让大脑重回平衡。正如朱晨丽所言，当压力大到失眠时，不妨深呼吸幻想自己好沉重地「放」落张床，学会彻底进入深层睡眠。身处高压的都市，无论是选择爆喊、念经还是狂食，最重要的是如倪乐琳所说：「要正视自己所有嘅负面情绪」，寻找适合自己的抒发渠道，才能在生活与压力中找回健康的节奏。

你又有甚么减压方法想推荐？不妨留言跟《星级大搜查》。

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