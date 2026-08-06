每日杂志‧人物志｜义工队助轮椅使用者「飞」越阶梯 携楼梯机助出行无障碍

全港现存逾千幢没有电梯的旧式唐楼。对于轮椅使用者而言，哪怕两级阶梯，也是无法跨越的「高墙」。有伤残人士因无法下楼险些错过覆诊，亦有长者不愿外出，宁愿困在狭小单位内，全靠社福机构送饭及补给日用品。「建祝义工队」唐楼楼梯机计划义务总干事黄丽珍（Jenny）退休后全力投入义务工作，与团队带着楼梯机登上一座座阶梯，看到受助者重拾笑容，深感一切付出皆值得。她坚定地说：「出行是每个人的基本权利，希望大家都能无障碍地出去晒太阳，与家人共享天伦之乐。」

义工团队希望以生命影响生命。 受访者提供

据估计，全港18区约有逾千幢唐楼，大多缺乏无障碍设施，阶梯窄且陡，成为阻隔长者与伤健人士出行的最大障础。「建祝义工队」唐楼楼梯机计划义务总干事黄丽珍（Jenny）说，除了标准唐楼，社区中还存在不少「隐形困境」，不少旧式公屋与屋邨存在「单双数层电梯」、「顶楼须爬楼梯」，以及「大厦门口设有数级至十数级楼梯」等结构问题，均阻碍行动不便者出行。

该义工团队走进社区，希望助受助者无障碍出行。Jenny举例，近日接获一名内地来港劳工求助，他因工伤导致半身神经受损、双腿无力，在港无亲无故，独自居于深水埗无电梯的㓥房内，三餐无人照顾。他在覆诊前一天下午向「建祝」求助，团队决定「特事特办」，跳过常规预约期，当晚完成评估并紧急招募义工；翌日即使大雨滂沱，义工们依然准时到场将他带下楼。当看到事主落楼后打算冒雨坐巴士前往医院，义工「华哥」开来自己的私家车，亲自接送其往返医院覆诊，并在结束后将其送回家中。

黄丽珍与义工华哥（左）及阿杨（右）合影。

覆诊列核心服务 也有搬家去剪发

建祝义工队自2022年提供免费楼梯机服务，Jenny提到，计划起源于2018年间，香港社会服务联会曾联合社福团体试办楼梯机试点服务，但因营运成本过高，各机构无力承担而叫停；直至疫情期间，建祝义工队为全港超过1900幢唐楼的楼梯地下安装搓手液机，深刻体会到唐楼住户与长者出行的困境，遂开始筹备接手楼梯机计划，并在社福机构协助下培训义工，其后又得到慈善基金资助，让有意义的计划得以延续。

她坦言，团队原先设定是希望带长者落楼逛街、去公园享受消闲时光，但现实却有大量申请是为了医疗覆诊，「有老友记和我们说：『连覆诊都不能准时去，哪有心情行街、饮茶？』」团队因而弹性调整，将「看医生」、「覆诊」列为核心服务之一。她提到，不少申请需求亦与日常生活有关，例如去银行解冻户口、办理身分证、剪发、搬家，亦有部分是为一圆心愿，如参加百岁宴、与家人吃团年饭等，甚至有人落楼参加比赛并获奖。

唐楼梯间狭窄，操作楼梯机转弯需经验和技术。 受访者提供

备「利是」鼓励久未出门长者消费

Jenny透露，目前申请服务约7成由事主家人申请、3成由社工转介；申请者中男士约占43%，女士占57%，不少服务对象为高龄长者，偶尔也有因意外或各种原因受伤的年轻人。每次完成服务后，义工会为受惠者拍摄即影即有相片，连同全体义工签名的心意卡赠送；若发现长者超过2年未曾出门，「建祝」更会准备100元「利是」，鼓励他们勇敢踏出家门「消费」。

义工操作楼梯机助行动不便人士上落楼。 受访者提供

一趟看似简单的「落楼」，背后必须作严谨的环境评估。Jenny说，在接获申请或转介后，团队需透过影片或由专责义工到场量度，如梯级高度不能高于20厘米，梯间弯位阔度通常需达90厘米以上，同时需协调大厦管理处摆放楼梯机的空间。此外，她与团队需要确认个案的身体状况，如双脚能否弯曲、有否插导尿管等，当中需特别留意体重，原则上限制于180磅以下，「因楼梯机重量已达32至43公斤，若再加上人体重量，对义工的体能需求亦更高。」

她提到，服务当日需3至4名义工担任操作员和助手，前者须完成8小时理论与实务培训，通过评核取得资格，负责控制机器；后者负责引导转弯、留意个案脚部安全、在现场控场及警示等。她说，所有义工皆为无偿付出，「我好佩服我们的义工，他们真是义不容辞，有时较紧急的个案，都很快找到人帮忙。」

义工每次服务后会提供贴有「即影即有」照片的心意卡给事主。 受访者提供

队员座右铭：「打死不放手」

「楼梯机队有句座右铭，打死不放手（意指操作时无论如何绝不放手）、没有做不到、没有做不好！」Jenny分享更多个案，有位住在安老院的父亲身体一日不如一日，大女儿希望在父亲有生之年，接他回自己居住的大埔村屋吃一顿家常饭，惟该村屋的楼梯又窄又陡，转角处还堆满鞋柜，按常规标准绝对「无法通过」，但义工不忍其愿望落空，提前到场视察，拿着拉尺反复模拟角度，终凭高超操作技巧完成任务，实现父女团聚吃饭的心愿。

Jenny提及另一个案，有居于10楼天台「㓥房」的夫妇，丈夫因病长期卧床，困于室内表示「生无可恋」，妻子照顾得心力交瘁。她提到，义工团队搬楼梯机上楼、载个案下楼，待对方回家时再送其上楼并搬机器离开，来回爬了相当于40层楼梯，协助事主下楼办理过渡性房屋手续，其后搬迁至有电梯的单位，「事主妻子感叹，终于可以带先生落楼晒下太阳，不用每天只看天花板了。」

谈及目前的营运挑战，Jenny指主要在于资源、维修开支与空间。她提到，每次运送楼梯机出动需物流费用，加上国外进口的专业楼梯机零件昂贵。此外，团队也正为楼梯机寻觅储存与充电空间，「最好能在港岛中心地带，如湾仔、铜锣湾近地铁站处，更方便我们团队出动。」

「我们义工就像是一枝枝橄榄枝，把爱传播出去。」Jenny表示，「建祝」在社区中虽然微小，但却是耀眼的星火，希望能以生命影响生命，「做义工不是我们单方面付出，而是受惠者给予我们服务的机会，帮到人的同时，其实也帮助了自己。」

一般唐楼以一条楼梯进出，义工使用楼梯机时偶遇住户抱怨。 受访者提供

偶有邻居抱怨阻路 唐楼梯间杂物增操作难度

义工「华哥」和「阿杨」坦言，服务时偶尔会遇到恶言相向的邻居，但收到受助者真诚道谢，所有辛苦便一扫而空。

阿杨说，在梯间操作楼梯机需要团队密切沟通，由于上方的义工受视线所限，未必能看到机器是否已稳踏梯级，故必须由下方义工给予清晰指令，否则有安全风险，「但有时会被少数邻居嫌嘈，亦有人抱怨我们阻塞通道，都需要我们耐心解释。」他亦提到，不少唐楼的梯间被住户私自堆放大型鞋柜、杂物甚至单车，增加操作难度。

义工阿杨（左）和华哥（右）投入义工服务，难忘受助者由衷道谢。

担任楼梯机义工体力消耗大，不过阿杨说，能看到事主出门前后的转变，一切汗水也值得。他提到，曾有位50多岁的男士因经常跌倒，多年不敢出门，刚落楼时全身紧张僵硬、面色冰冷，但在义工带他前往香港故宫文化博物馆参观并安全返家后，对方有180度转变，笑逐颜开。他说，事主因手部神经退化无法正常写字，事后仍用尽力气，在卡片上写下歪歪斜斜的道谢字句，令全体义工深受感动。

此外，有位罹患癌症末期的事主，每次移动伴随剧痛，但见到义工依然「痛着笑」道谢。华哥为了让她坐得舒服，特地在自己的私家车上预备小凳子，贴心接送她往返医院覆诊。两人说，虽然该事主其后因病离世，但已在义工心中留下珍贵的回忆。

记者：林家希