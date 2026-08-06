奥迪足球峰会︱拜仁大战维拉 启德体育园温提入场安排

香港足球盛会2026昨日（6日）圆满落幕，但本周五亦有一场瞩目的国际足球盛事「奥迪足球峰会 2026」在启德主场馆上演，由德甲班霸拜仁慕尼黑迎战英超劲旅阿士东维拉。大战前夕，拜仁慕尼黑将于今晚（8月6日）举行公开训练，让球迷近距离一睹球星操练风采，亲身感受顶级球会的备战节奏与澎湃魅力。

▼即睇拜仁将帅现身尖沙咀▼

正赛对决

2026年8月7日（星期五）晚上8时｜拜仁慕尼黑 对 阿士东维拉

公开训练环节

2026年8月6日 （星期四）晚上６时｜拜仁慕尼黑

启德体育园提醒观众出发前做好准备，并预早规划行程，并特别留意：

（一）提前领取实体门票，以免因现场取票人流众多而延误取票；

（二）入场及安检：「奥迪足球峰会 2026」正赛将于活动开始前两小时开放入场（即下午6时）；而拜仁慕尼黑公开训练则将于活动开始前一小时开放入场（即下午5时）。请提前规划行程，并预留充足时间进行验票及安检（场地地图请参阅附件一），以免因等待时间而影响观赛体验。

（三）留意限制携带物品：观众请留意场地限制携带物品规定，例如任何专业摄影器材、自拍棍、三脚架、任何尺寸之球类及哨子等。特别留意，因保安需要，今次球赛安排与过去演唱会的安排不同，任何容量的水瓶及容器（不论附带瓶盖与否）均不得带入场内。

（四）留意天气及寄存服务安排︰ 预料活动期间天气炎热，观众出发前请留意最新天气资讯，穿著轻便透气衣物及作适当防暑准备。若携带雨伞，请留意长度超过35厘米的雨伞不可带入场内。场外设有雨伞存放设施、电子储物柜及付费寄存服务供有需要人士使用。

有关「奥迪足球峰会 2026」的场地规则及限制物品，可参阅主办方的官方资讯；观众请查阅运输署公布的最新交通消息：https://www.td.gov.hk/filemanager/en/content_13/TKKK/TA%20-%20Audi%20Football%20Summit_20260806_07_zh.pdf