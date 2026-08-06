Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奥迪足球峰会︱拜仁大战维拉 启德体育园温提入场安排

社会
更新时间：16:03 2026-08-06 HKT
发布时间：16:03 2026-08-06 HKT

香港足球盛会2026昨日（6日）圆满落幕，但本周五亦有一场瞩目的国际足球盛事「奥迪足球峰会 2026」在启德主场馆上演，由德甲班霸拜仁慕尼黑迎战英超劲旅阿士东维拉。大战前夕，拜仁慕尼黑将于今晚（8月6日）举行公开训练，让球迷近距离一睹球星操练风采，亲身感受顶级球会的备战节奏与澎湃魅力。

▼即睇拜仁将帅现身尖沙咀▼

正赛对决

  • 2026年8月7日（星期五）晚上8时｜拜仁慕尼黑 对 阿士东维拉

公开训练环节

  • 2026年8月6日 （星期四）晚上６时｜拜仁慕尼黑

启德体育园提醒观众出发前做好准备，并预早规划行程，并特别留意：

（一）提前领取实体门票，以免因现场取票人流众多而延误取票；

（二）入场及安检：「奥迪足球峰会 2026」正赛将于活动开始前两小时开放入场（即下午6时）；而拜仁慕尼黑公开训练则将于活动开始前一小时开放入场（即下午5时）。请提前规划行程，并预留充足时间进行验票及安检（场地地图请参阅附件一），以免因等待时间而影响观赛体验。

（三）留意限制携带物品：观众请留意场地限制携带物品规定，例如任何专业摄影器材、自拍棍、三脚架、任何尺寸之球类及哨子等。特别留意，因保安需要，今次球赛安排与过去演唱会的安排不同，任何容量的水瓶及容器（不论附带瓶盖与否）均不得带入场内。

（四）留意天气及寄存服务安排︰ 预料活动期间天气炎热，观众出发前请留意最新天气资讯，穿著轻便透气衣物及作适当防暑准备。若携带雨伞，请留意长度超过35厘米的雨伞不可带入场内。场外设有雨伞存放设施、电子储物柜及付费寄存服务供有需要人士使用。

有关「奥迪足球峰会 2026」的场地规则及限制物品，可参阅主办方的官方资讯；观众请查阅运输署公布的最新交通消息：https://www.td.gov.hk/filemanager/en/content_13/TKKK/TA%20-%20Audi%20Football%20Summit_20260806_07_zh.pdf

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
01:00
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
影视圈
5小时前
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
时事热话
9小时前
「你个frd废！」JUPAS放榜炫耀港大医科Offer 名校女生超嚣张留言流出惹众怒 网民轰高分低品：点做医生？｜Juicy叮
「你个frd废！」JUPAS放榜炫耀港大医科Offer 名校女生超嚣张留言流出惹众怒 网民轰高分低品：点做医生？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
00:45
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
17小时前
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞
海外置业
11小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
星岛申诉王 | 停业近一年 尖东大富豪低调重开 独家相片曝光 复业前夕被淋油「赠庆」
02:52
星岛申诉王 | 停业近一年 尖东大富豪低调重开 独家相片曝光 复业前夕被淋油「赠庆」
申诉热话
7小时前
黎彼得离世丨近年多次入ICU 契仔黄宗泽曾施援手助医重病：佢潇洒一生唔想大家唔开心
01:23
黎彼得离世丨近年多次入ICU 契仔黄宗泽曾施援手助医重病：佢潇洒一生唔想大家唔开心
影视圈
57分钟前
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
01:14
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
突发
7小时前
黎彼得离世丨晚年受病痛煎熬 2招自测血管健康 及早预防中风/心血管疾病
黎彼得离世丨晚年受病痛煎熬 2招自测血管健康 及早预防中风/心血管疾病
医生教室
5小时前