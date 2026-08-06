涉制作及向房委会提交假申报表 40岁男被控伪造及使用虚假文书

40岁男仓库管理员涉嫌于3年前制作并向房委会递交虚假公屋「富户政策」申报表，上面附有假冒签署。男子被控伪造及使用虚假文书等2罪，今于观塘裁判法院提堂。裁判官刘淑娴应申请押后案件至9月28日再讯，以待辩方索取文件。期间被告获准以1000元等条件保释。

被告梁志荣，被控于或约于2023年8月1日在香港制造虚假文书，即附有假冒梁贵有签名的公屋住户资助政策及维护公屋资源的合理分配政策，2023年度(4月)申报表，意图由被告或他人藉使用该文书而诱使香港房屋委员会的职员接受该文书为真文书，并因接受该文书为真文书而作出或不作某些作为，以致对香港房屋委员会不利。他另被控于同日同地，知道或相信上述申报表属虚假，而使用该文书。

案件编号：KTCC1586/2026

法庭记者：雷璟怡