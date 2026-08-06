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流动图书馆使用人数参差 有服务站每年仅数十人到访 申诉专员公署主动调查

社会
更新时间：15:25 2026-08-06 HKT
发布时间：15:25 2026-08-06 HKT

申诉专员陈积志今日（6日）宣布展开主动调查康文署的流动图书馆、「喜」动图书馆及自助图书站服务。申诉专员公署指出，流动图书馆不时暂停服务，而且使用人次参差，部分服务站每年到访人次由数十至数千不等，故公署会审视如何善用这些图书馆设施，更好地在不同群组推广阅读文化，以配合国家「十五五」规划有关推动全民阅读的大方向。

申诉专员陈积志今日（6日）宣布展开主动调查行动，详细审研康乐及文化事务署的流动图书馆、「喜」动图书馆及自助图书站服务。政府新闻处
申诉专员陈积志今日（6日）宣布展开主动调查行动，详细审研康乐及文化事务署的流动图书馆、「喜」动图书馆及自助图书站服务。政府新闻处

有流动图书馆使服务站每年仅数十人到访

申诉专员公署指出，康文署流动图书馆不时暂停服务，而且服务站的使用人次参差，例如位处不同公共屋邨的流动图书馆服务站，每年到访人次由数十至数千不等，反映服务站的选址有可改善之处；「喜」动图书馆的到校活动次数亦偏低。此外，社会有意见认为，流动图书馆的服务时间及停泊位置，未能切合市民需要；亦有意见要求增设自助图书站。

公署：内地经验值得香港借镜

公署又指，内地不同城市有极多推广及便利阅读的措施，包括建立覆盖广泛的自助图书站网络，在住宅区、商业中心、地铁站附近的行人通道等人流密集地方设置24小时服务的自助图书站；融入数位阅读、人工智能及虚拟实境等先进科技，提升阅读的趣味性及互动体验；以及举办各项多元创新的活动，将阅读渗透至市民的日常生活之中等，而相关成功经验十分值得香港借镜。

申诉专员陈积志今日（6日）宣布展开主动调查行动，详细审研康乐及文化事务署的流动图书馆、「喜」动图书馆及自助图书站服务。政府新闻处
申诉专员陈积志今日（6日）宣布展开主动调查行动，详细审研康乐及文化事务署的流动图书馆、「喜」动图书馆及自助图书站服务。政府新闻处

陈积志认为，流动图书馆、「喜」动图书馆及自助图书站，是图书馆网络的重要组成部分，能够填补固定图书馆未能覆盖的服务需要，而随着推动全民阅读已提升至国家战略层面，故决定展开主动调查行动，详细审研相关服务，包括服务规划、设施的维修保养、引进科技的措施、检讨服务的机制、推广及宣传工作等，并在有需要时提出适切的改善建议，更好地在不同群组推广阅读文化。

　　

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