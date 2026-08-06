食环署黑科技捕蚊 「吞天蛙」模拟人体呼吸诱蚊 内地爆红曾日灭两万只

内地杭州有公园早前引入被形容为「黑科技」的「吞天蛙」智能生物捕蚊机，令公园「几乎无蚊」而爆红，该捕蚊机实测在两小时成功捕捉116只蚊，单日最高曾灭两万只蚊，被官媒点名大赞。食环署近期亦以启德车站广场及彩云 (一) 邨作试点，引入「吞天蛙」碳循环捕蚊机作试验。

「吞天蛙」曾在杭州公园日捕两万只蚊

环境及生态局在社交平台表示，食环署一向积极引入实用新科技，以提升服务质素与运作效率，改善环境衞生。署理环境及生态局局长黄淑娴昨日（5日）亦联同食环署署长袁旭健视察「吞天蛙」运作情况。

模拟人体呼吸 吸引蚊子主动飞近

「吞天蛙」透过二氧化碳及温度模拟人体呼吸，以吸引蚊子主动飞近；其内置的紫外线灯亦可辅助引诱蚊子；借机内风机高速运转，飞近的蚊子会被吸入收集盒内；以及其机身显示屏可即时显示捕捉数量，反映收集数据。食环署现时将「吞天蛙」的试点设于启德车站广场及彩云 (一) 邨，并拟稍后购置多两部设备安放于其他试点进行测试。

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清扫机械人自动避碍、发声提醒途人

另外，署方引入的自动清扫机械人可自动化执行户外清扫工作及投放垃圾于垃圾桶中。现时试验中的机械人曾在2024年的「深圳国际人工智慧环衞机器人大赛」获得人工智慧环衞机器人大赛一等奖及在2025年的「香港创新发明展览会」获得银奖。

机械人除适用于宽阔、平坦的地方，如行人路和海滨区域，亦能处理坡度1:10或以下的斜道。人员可通过远端管理平台预设及调整其工作时间表、路线和任务，和检视其工作状况，如已清扫面积、垃圾收集量等。机械人可通过传感器等装置自动检测静态或移动障碍物，从而自动避开、停止或绕行，以及发出声光警报提醒途人。

至于机械人的试点，食环署曾于沙田马料水海滨长廊试验，而现时正于启德新发展区测试。食环署会再租用多两部机械人，使测试可扩展至其他合适地点。食环署会继续分析新科技的测试数据，评估机器效能及适用场景。