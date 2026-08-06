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公屋联会提五年规划建议 倡公屋及资助出售房屋五五比 恢复3年上楼目标

社会
更新时间：14:47 2026-08-06 HKT
发布时间：14:47 2026-08-06 HKT

公屋联会公布政府制定香港首份五年规划土地和房屋的政策建议。联会建议，将出租公屋与资助出售房屋比例调整至五比五，设置入息限额较宽松、租金水平稍高的出租项目，同时有序地重推出售公屋计划，纾缓房委会的财政压力。

联会副主席梁文广表示，随著公营房屋供应「头轻尾重」问题逐步改善，公屋轮候情况已见纾缓。他支持在供应充裕的前提下，将出租公屋与资助出售房屋的比例调整至五比五，令更多市民有机会购置可负担的单位；而由于整体单位数目上升，出租单位的实际供应量不会因而减少。

倡有序重推出售公屋计划

梁文广进一步建议，政府应优化房屋阶梯，例如参考房协乙类屋邨单位的模式，推出入息限额较宽松、租金水平略高的出租项目，并可考虑以「先租后买」的新方式推行计划。他又提议，政府可有秩序地重推「出售公屋计划」，既可纾缓房委会的财政压力，亦宜先以小规模形式试行，并研究如何处理业权统一的问题。公屋联会常委胡绰谦则指出，政府应增加诱因，吸引现行「租置计划」下仍未购买单位的居民入市，因为楼宇随着楼龄老化，价值将逐步下降；当局亦可提供单位翻新等优惠，提升购买意欲。

梁文广另建议，长远而言，政府应将私人楼宇市场与居屋第二市场分隔，不再容许资助房屋在补价后公开转售；同时，可放宽未补价单位加按或重新按揭的条件限制，并将「长者业主楼换楼计划」扩展至所有年龄层，容许年轻人购买有关单位。

重设督导委员会订定策略与指引

公屋联会主席文裕明认为，政府应重新设立督导委员会，就香港人口结构变化、不同年龄群组的住屋需要，以及市民负担能力等范畴，进行前瞻性研究与探讨，以厘定长远策略及指引。他强调，政府必须以恢复「三年上楼」为核心目标，除确保房屋项目如期落成外，亦要加快公屋单位流转，及早兑现「三年上楼」的承诺。他同时认为，在五年规划中，政府应为房屋范畴的指标订立绩效指标（KPI）。

公屋联会亦建议，政府可利用北部都会区的公营房屋资源，作为旧邨重建的迁置资源；并将资助出售房屋的实用面积下限提升至不少于350平方呎，同时放宽公屋人均编配面积至不少于10平方米。此外，应优化资助出售房屋的设计，增设阅读室、温习室及活动室等公共空间。

为长者户设退场机制 助收回公屋单位

公屋联会又认为，未来政府可考虑以政策支持，鼓励私人发展商兴建长者住屋。

联会指出，房委会现行重建屋邨的安置策略下，单身人士及二人家庭可领取一笔替代配屋津贴，代替入住公屋，由领取津贴当日起两年内，不得再申领该津贴或接受任何形式的资助房屋。据悉，申领该津贴的住户多为打算移居内地养老的长者。随着港人赴内地养老渐成趋势，政府可从政策层面为长者户设立退出公屋的机制，容许他们领取替代津贴并迁往内地，此举将有助房委会收回更多公屋单位，同时减低兴建公屋的成本开支。

房屋局局长何永贤早前称正听取社会各界意见，探讨未来将出租公屋与资助出售房屋比例由六四比，调整至五五比。

记者、摄影：曾伟龙

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