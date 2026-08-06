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6菲佣被指无牌经营牙医诊所 辩方指入境处非法羁留被告 口头招认非自愿作出

社会
更新时间：14:06 2026-08-06 HKT
发布时间：14:06 2026-08-06 HKT

6名菲律宾籍外佣涉嫌在深水埗无牌经营牙医诊所，被控违反逗留条件等3罪。其中两人认罪已被判刑，两人获裁定表证不成立，无罪释放，余下两人继续受审。辩方争议口头招认自愿性，指入境处人员非法进入涉案单位，他们无法解释何谓「合理怀疑（reasonable suspicion）」，无合理原因而羁留被告以及在查问后才发出通知书告知权利。裁判官彭亮廷押后案件至明天下午续审，届时将就口头招认自愿性裁定表面证供是否成立。

入境处职员称于拘捕现场已向被告解释羁留原因

被告依次为48岁BOHOL MARITES GUIANG、35岁RAMOS CARLES LIE AGTANG、60岁NECESITO MARISSA GUIANG、38岁PATIGA CHERRIE MEL MAGNO、47岁CERDINA ROWENA MARCAIDA，和41岁NAONG JUCEN LIHAYLIHAY。

首被告和第3被告早前已认罪及判刑；另4人否认「违反逗留条件」、「协助及教唆未经注册为牙医的人以牙医身分执业」、「协助及教唆他人违反逗留条件」3罪受审，第5及第6被告在审讯期间被裁定表证不成立，获无罪释放。

辩方大律师麦晶晶（Yasmine Zahir）今继续盘问负责拘留次被告的入境事务助理陈志刚，陈指直至2025年8月17日，他在外佣专责组工作了8个月，当日并非他首次作出拘捕。陈早前确认在作出「notebook enquiry（记事册查问）」后，才向被告发出被羁留人士通知书。他今认同在带次被告返回入境处办公室后，他再草拟并发出被羁留人士通知书，他不同意当时才首次向次被告解释羁留原因。陈表示在拘捕现场有解释，但同意他只无详细提及被告如何违反逗留条件，「因为上司及后先指示我」。

辩方指出陈早前供称在现场有向次被次表示「you are not legal to work here as a dental assistant （你在这里担任牙医助理属违法）」，但在最后的被羁留人士通知书上则称被告涉嫌当无牌牙医，陈指是因上司称有其他控罪。

澄清进行记事册查问前已作警诫

辩方续质疑陈当时知道次被告的报称住址，却在通知书上填写「无固定居所」，陈解释「唔能够喺当时verify」，需等待上司核实。陈另否认被羁留人士通知书、无犯罪纪录证明书等是在次被告在办公室完成接见后才予她签署，他指曾在涉案单位签署部份文件，陈不同意无解释文件。

辩方又指被告8月17日在入境处大楼，已要求联络雇主，惟陈表示「之后先」，陈否认。陈重申记事册的记录，是次被告自愿撰写，辩方回应「So you say（这仅是你的说法）」。

陈志刚早前同意只记录了查问开始的时间，无记录被告接受这是准确纪录以及自愿作答。他当时解释「因为呢个系 notebook enquiry instead of caution statement（是记事册查问而非警诫供词）」。陈今日在覆问中澄清：「喺notebook enquiry之前我绝对有caution」，因此记事册的记录属警诫下作出。

案件编号：STCC3225/2025
法庭记者：雷璟怡

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