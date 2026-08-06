思觉失调患者被误诊肠胃炎 同日粪便嵌塞致肠阻塞亡 医生称忘记有否问排便病史

有粪便嵌塞病史的中年思觉失调患者前年因肚痛及呕吐到屯门医院求诊，医生误诊为肠胃炎并同日批准他出院，患者凌晨时被发现晕倒在厕所，送院后不治亡，死因是粪便嵌塞导致肠阻塞。案件今早在死因庭展开首日聆讯，医生供称患者求诊时腹部柔软，认为死者出现粪便嵌塞的机会低，故没有为死者进行探肛检查。周官关注医生有否询问死者的最后排便情况，医生回应「唔太记得有无问过呢个病史」，惟确认医疗纪录没有写上相关资讯。

因肚痛、呕吐及发烧等原因求诊后死亡

案件由死因裁判官周至伟主理，由5男女陪审团共同审理，医管局及屯门医院并列利害关系方。死者张志强终年44岁，生前为欣荣康复中心的院友，曾有粪便嵌塞的病史，且患有思觉失调及智商低下的情况，曾于青山医院接受治疗。

死因研讯主任庭上读出死者哥哥的供词，死者于2024年3月2日上午由复康中心看护陪同到屯门医院急诊室求诊，当时死者出现肚痛、呕吐及发烧的情况，惟医生处方药物后认为毋须住院，死者跟医生指示离开医院。死者返回院舍后，仍有持续腹胀及发烧的情况，及至深夜仍呕吐不适，凌晨再度前往屯门医院求诊，惟于凌晨2时许离世，死因为粪便嵌塞导致肠阻塞。

医生知有粪便嵌塞病史但死者腹部柔软故无探肛

恩荣康复中心社工黄欣杰供称，死者于2012年入住院舍，及至2024年3月2日上午感到呕吐不适，故即时召唤救护车送死者前往屯门医院求诊，及后医生诊断死者没有大碍，并处方肠胃药等，于同日批准死者出院。死者回到院舍后，服用药物并休息，惟至凌晨1时许被发现晕倒在厕所，院舍再度将死者送往医院。

时任屯门医院急症室医生麦浩恒供称，事发当日死者有便秘、腹部不适及呕吐等情况，经检查后确认白血球、心电图、快速血糖测试正常，腹部柔软且没有硬块，故临床诊断为肠胃炎。周官关注，麦没有在医疗纪录上纪录死者的最后排便情况，麦回应「唔太记得有无问过呢个病史，一般都会问，有机会写漏咗」。麦补充，有留意到死者过往的医疗纪录，知道死者曾有粪便嵌塞的病史，服用精神科药物有机会增加有粪便阻塞，惟当时死者的肠鸣声正常，腹部柔软，认为死者出现粪便嵌塞的机会低，故没有为死者进行探肛检查。

案件编号：CCDI-468/2024(SH)

法庭记者：黄巧儿