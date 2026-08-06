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「K金大王」非礼女助理罪成囚两周 上诉争议有机会纯属意外

社会
更新时间：12:50 2026-08-06 HKT
发布时间：12:50 2026-08-06 HKT

人称「K金大王」、胡良利（万益）有限公司董事胡楚南，涉在办公室捉住女助理腰问「你条腰几吋」，再将女助理拉向自己，导致头部碰到她胸部，其后更拍到女方臀部。他经审讯后被裁定非礼罪成，判囚2星期。他不服定罪及刑罚提上诉，其代表大状指涉案摸胸摸臀事件很可能是意外接触，又指胡一生奉公守法，不会突然反常犯案，破坏其一生建立的声誉及事业。高等法院暂委法官王诗丽需时考虑，将择日颁布书面判词，期间胡获准继续以现金1000元保释外出。

上诉方：摸胸摸臀有可能是意外接触

上诉人胡楚南一方质疑，原审裁判官没有妥善考虑其警诫供词，即使控方案情是指胡楚南故意触摸女事主X的胸部及臀部，但摸胸摸臀有可能是意外接触，而且胡楚南现年81岁，手脚笨拙、行动不灵活且须以轮椅出入 ，强调「成件事有机会是意外发生」，证据根本不足以支持非礼控罪，质疑原审裁判官对胸臀接触是否属「意外」缺乏分析。

指胡楚南一生奉公守法不会突然反常犯案

上诉方亦指，胡楚南一生品格正面良好，积极参与慈善工作，曾向北京、上海、广州、内蒙古等地捐出人民币2,000万元，对国家有重大贡献，毕生担任不少公职，可见他得到国家充分肯定。胡一生奉公守法，亦不会突然反常犯案，破坏其一生建立的声誉及事业。上诉方提出，辩方原审时建议裁判官判处社会服务令，最终裁判官却判处监禁，认为刑罚过重。

律政司称胡当时已色迷心窍

律政司则指明，原审裁判官在裁断陈述书曾考虑其警诫供词，即使上诉方质疑女事主捏造事件，声称胡楚南不是主动摸女事主X的胸臀，但事实上胡楚南当时已色迷心窍，接触到X身体多个敏感部位，故认为胡是否意外地接触到X的胸臀也没有分别，力陈定罪及刑罚均为合适。

案件编号：HCMA436/2025
法庭记者：刘晓曦

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