新油麻地公众货物装卸区钢管松脱击中男工致死 家属入禀向雇主索偿

2024年6月新油麻地公众货物装卸区内，55岁男工人遭意外松脱的钢管击中头部，送院抢救后不治。死者家属昨入禀区域法院向死者雇主索偿，指死者在受雇期间受伤，而事件因雇主疏忽、或违反法定责任所致；惟入禀状未有列明索偿金额。

原告为死者吴启荣及其家属唐雪芳，被告为Luen Yau Machinery Construction Company Limited（联友机械建筑有限公司）。

事件中受伤男工被送院。

指死者受伤因被告疏忽、违反雇佣合约所致

入禀状指，死者在2024年6月24日于新油麻地公众货物装卸区工作期间受伤，而事件因被告疏忽、违反雇佣合约及或违反法定职责所致，现入禀追讨赔偿及相关利息连讼费。

翻查资料，当日​下午2时许，死者疑于货物装卸区协助搬运一批6米长的大型钢管期间，钢管意外松脱堕地及砸中死者头部，死者随即昏迷倒地。事后联友机械建筑因违反《工厂及工业经营条例》被劳工处检控，去年被判罚款16万元。

案件编号：DCPI2895/2026

法庭记者：王仁昌