警方打击三合会高利贷集团拘25人涉放债逾2亿 招揽4学生上门淋油追债

警方有组织罪案及三合会调查科主动出击调查一个由三合会操控的高利贷集团，过去两日展开执法行动，捣破集团三个营运中心，拘捕25名男女，当中有4名学生，年龄最细仅13岁，他们在社交平台被揾快钱广告吸引，被招揽上门淋油追债。警方调查显示，该集团在过去一年内向约2000人放债超过2亿港元贷款，年利率高达百分之282，远超法例所容许。

代号辉战行动 捣三据点拘25人

警方有组织罪案及三合会调查科警司卢嘉晋表示，由今年四月开始，有组织罪案及三合会调查科针对一个由三合会操控的高利贷集团展开深入调查，于过去两日（4及5日)突击搜查一个高利贷集团位于旺角、火炭的三个营运中心及集团成员的住所，共拘捕20男5女，年龄介乎13至69岁。被捕人分别报称商人、文员、装修工人及学生。被捕罪名包括「以过高利率放债」、「刑事毁坏」、「刑事恐吓」及「洗黑钱」等，当中有多名有黑社会背景的集团主脑及骨干成员。所有被捕人士现正被扣留调查。

警方发现高利贷集团的营运规模庞大，于一年间向约2,000名人士放债超过2亿港元。警方于行动中，在高利贷集团位于旺角的放贷中心检获现金约194万港元，并冻结集团及骨干成员银行内的犯罪得益共约840万元。

持牌公司作掩护实施超高年利率

经过详细情报分析及深入调查，探员发现有三合会社团以持牌信贷公司作掩护，进行非法放债活动。该集团以免入息审查为招徕，吸引市民借贷，但在借贷过程中收取高昂利息及手续费，更以不同借口榨取受害人金钱。当受害人未能如期还款，集团不仅向受害人追加额外利息及罚款，更会以非法手段追收还款，包括刑事恐吓及刑事毁坏，对受害人造成极大困扰及伤害。

署理总督察杨君浩讲述案情时指，犯罪集团分工明细清晰，集团骨干成员负责管理各借贷人的还款进度及整理财务纪录，并根据借贷人士背景及还款情况，采取不同追数手法。至于两个分别设于火炭及旺角的电话中心，则每日不间断运作，由基层成员以Cold Call或透过社交媒体，向市民推销贷款计划。

他们以「无须审批」、「借贷优惠」等借口作招徕，利诱市民参与借贷。但事实上，集团在发放贷款前会先扣起约百分之二十的贷款作为行政费用。因此，表面上借贷利息低于法定年利率百分之四十八，但实际上收取的年利率远超此上限。有个别借款人向信贷公司借贷15,000元，扣除手续费3,000元后实际得到12000元，每两星期还款3,180元，分5期还款，实际年利率高达百分之282，远超法例所容许。当借贷人无法准时还款时，更会被额外收取最多达贷款总额约百分之 800的罚款，令部分借贷人因而无法依时还款。

集团成员起初会以电话或短讯追收欠款，其后追债行动逐步升级，包括以电话恐吓，甚至上门淋泼红油。值得留意的是，不少上门追债的成员年仅13、14岁，反映集团利用未成年人进行非法活动，情况令人发指。卢嘉晋指，每名受害人的借贷金额由数万元至十数万元不等，警方正持续联络受害人以确定具体总损失金额。

对于青少年涉案，被捕25中有4名为学生，他们大多是在社交平台（如 Telegram 等）看到「揾快钱」的广告后遭犯罪集团招揽，从而参与不同工种的违法活动。

暴力追讨黑钱流向主脑豪奢生活

高级督察冯润和表示，根据警方调查，案中集团营运手法精密，意图以多重方法增加警方调查难度。位于旺角的放贷中心大门长期锁上，门外装有闭路电视，由职员及主脑长期监察，集团骨干成员更在境外遥距操控放贷中心营运。放贷中心内部运作分工明细，有成员负责帮客户填写贷款申请，另有成员负责发放贷款事宜，另一些成员则负责扣起贷款的行政费用。犯罪集团企图利用成员互不关联的营运架构，阻碍警方构建完整的证据链条。至于两个分别设于火炭及旺角的电话中心，在近期则不断转换营运地址，以逃避警方追查。

警方于搜查放贷中心及两个电话中心期间，发现集团贷款规模庞大。警方在两个电话中心，发现大量借贷人士个人资料，相信是用作推销贷款计划以及追收债务之用。根据现场检取的资料及涉案公司户口提存纪录估算，集团于过去12月已向超过2,000人贷款，年贷款额逾2亿港元。

经警方初步估算，一年内最少有超过800万港元犯罪得益直接流向集团骨干成员的个人户口。警方同时发现，集团主脑及骨干成员均居于豪宅，持有大量现金及奢侈品，出入以名车代步。现时警方已冻结相关人士的多个个人户口及集团的公司户口，总值超过840万港元。连同在现场检取的现金，警方在行动中总共检取及冻结相关资产达1,034万港元。警方会积极跟进，并对相关人士及关联公司作出详细的财富调查，追查黑钱流向。

精密架构难调查警方吁市民警惕

卢嘉晋强调，警方对从事高利贷活动绝不容忍，尤其是涉及三合会的高利贷行为。无论犯罪集团利用任何手法掩饰罪行，甚至在境外操控高利贷活动，警方都有办法搜集足够证据，充公犯罪得益，并将犯罪分子绳之于法。对于有4名学生参与收数活动，警方警惕年轻人切勿轻信网络上的「揾快钱」陷阱，否则只会泥足深陷、误导前程。



警方提醒市民，如有需要申请借贷，应向合法金融机构或信誉良好及持有有效放债人牌照的公司借贷，切勿轻信广告上声称「低息」、「无需提交入息证明」或「特快批核」等宣传而向高利贷集团借贷。市民一旦贪图一时之快，向高利贷犯罪集团借贷，只会沦为犯罪集团的提款工具，助长集团成员的奢华生活，更会陷入无止境的债务深渊。