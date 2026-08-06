何永贤探访青年创业团队所创「小小建筑师」训练班 吁有志青年报名「共筑．创业家2.0」

「共筑．创业家」计划自推行以来，一直吸纳青年创业的创新意念，为不同商场注入活力，并陪伴青年在创业路上成长。房屋局局长何永贤早前探望获商界伙伴「阳光房地产基金」支持的青年创业团队「Archi Studios」，了解该计划如何协助青年实践创业梦想。

何永贤今日(6日)在社交平台发文，指「Archi Studios」由年轻建筑系毕业生与创意人才共同创立，突破坊间常见的音乐、体育、艺术等兴趣班框架，搭建出一个专属4至13岁儿童的创意建筑体验平台，让儿童及早探索建筑领域。

创业青年Matthew和Salome向何永贤分享其教育理念，指出学习过程涵盖想像、规划、研究、绘图至协作五大阶段。透过一系列思考与尝试，小朋友在动手制作模型时能体验物理的趣味；构思建筑时培养美感；规划建筑位置与座向时，更会学懂考虑建筑与社区的关系，从而启发小朋友关心身边的社区，每一环都属非常有意义的探索。

何永贤在参观教室时，看着小朋友制作的模型，深刻感受到青年团队启发学童的用心。她勉励团队继续努力，期望课程能在小朋友心中埋下种子，将来培育出充满人文关怀、关心社区的建筑师。

何永贤亦乐见创业青年在计划中获得成长。数个月后，她出席香港中文大学建筑学院第三十届建筑学硕士毕业展时重遇Matthew，得知「Archi Studios」有份赞助该毕业展。获计划支持追梦创业的青年，如今亦回馈社会，支持其他青年展示才华与创作，令她感到十分暖心及欣慰。

何永贤借此机会，鼓励更多有意创业的青年把握机会，于今年9月30日或之前报名参加房委会的「共筑．创业家2.0」计划，递交「创业计划书大纲」。房委会将依据创新性、可行性、市场潜力、社会效益、财政安排及团队管理作综合评估，并为团队配对最合适的商舖空间。更多详情可浏览相关网页。

