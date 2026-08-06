Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

流感︱关日华：感染恶化速度最快一天内可转为重症  若持续高烧要立即求诊

社会
更新时间：10:37 2026-08-06 HKT
发布时间：10:37 2026-08-06 HKT

本港正值流感季节，衞生署衞生防护中心日前公布，一名七岁男童感染甲型流感死亡，是本港今年首宗儿童因感染流感而不幸离世的个案。亚洲儿童传染病学会会长关日华表示，近期流行的H3流感病毒感染个案有恶化速度变快的趋势，最快可于一天内转为重症。他提醒家长切勿掉以轻心，若发现儿童出现持续高烧或神智改变等征状，应立即求医，及做好个人防护措施。

对于坊间疑惑为何部分患者接种流感疫苗后仍会出现重症，关日华今（8月6日）在电台节目强调，市民不应因此忽视疫苗的重要性。他指出个别重症个案的出现可能有两个原因，分别是可能患者距离接种疫苗的时间已较长，体内的抗体水平跌至较低位；以及病者本身可能患有未被发现的先天性免疫系统问题，导致即使接种疫苗，仍会出现重症。

若出现持续高烧等病征要立即就医

关日华特别指出，近期观察到感染H3流感的个案中，部分患者病情恶化得十分快速，血压降低及全身器官发炎，尤其是脑部感染的情况。他认为专家需要进一步分析病毒本身是否出现了基因变异，抗原飘移或转移，导致现有抗体的保护力减弱。

他警告，病毒变化可能在患者体内引发急性反应，即医学上俗称的「细胞因子风暴」（Cytokine storm）。当免疫系统反应过于强烈时，会反过来攻击自身器官，引致心脏、肝脏或脑部等不同器官发炎，导致血压骤降。他强调：「如果治疗不及时，病情可以快至在一天之内转到很差，很差的地步。」

他又指出，近期因感染流感、新冠及呼吸道合胞病毒的儿童入院数字增加，重症亦较多。强烈呼吁家长，若发现小朋友出现流感症状，第一时间不应只是做快速测试，而是要密切观察是否出现持续高烧、神智改变（如反应迟缓）、无法进食及没有小便等危险病征，一旦出现上述情况，必须立即带儿童求医接受评估及治疗。

及早治能大大提高拯救患者机会

关日华称，若能及早发现「细胞因子风暴」的先兆并及早使用免疫治疗，将能大大提高拯救患者的机会。最后，他再次呼吁未接种流感疫苗的市民及家长，应尽快带同子女前往接种，及做好个人防护措施。

相关新闻：

甲流︱7岁男童染甲型流感离世 为今年首宗儿童流感死亡个案

流感︱孔繁毅：儿童和长者感染宗数呈上升趋势 是否达高峰仍待观察

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
11小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
12小时前
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
11小时前
房协迁置屋邨鸿鹄台第一座入伙 安置花园大厦重建户 住户：新居望见狮子山好开心！
社会
11小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
23小时前
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬。
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬
影视圈
4小时前
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
22小时前
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
影视圈
16小时前
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生。
独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生
影视圈
3小时前
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
生活百科
19小时前