流感︱关日华：感染恶化速度最快一天内可转为重症  若持续高烧要立即求诊

本港正值流感季节，衞生署衞生防护中心日前公布，一名七岁男童感染甲型流感死亡，是本港今年首宗儿童因感染流感而不幸离世的个案。亚洲儿童传染病学会会长关日华表示，近期流行的H3流感病毒感染个案有恶化速度变快的趋势，最快可于一天内转为重症。他提醒家长切勿掉以轻心，若发现儿童出现持续高烧或神智改变等征状，应立即求医，及做好个人防护措施。

对于坊间疑惑为何部分患者接种流感疫苗后仍会出现重症，关日华今（8月6日）在电台节目强调，市民不应因此忽视疫苗的重要性。他指出个别重症个案的出现可能有两个原因，分别是可能患者距离接种疫苗的时间已较长，体内的抗体水平跌至较低位；以及病者本身可能患有未被发现的先天性免疫系统问题，导致即使接种疫苗，仍会出现重症。

若出现持续高烧等病征要立即就医

关日华特别指出，近期观察到感染H3流感的个案中，部分患者病情恶化得十分快速，血压降低及全身器官发炎，尤其是脑部感染的情况。他认为专家需要进一步分析病毒本身是否出现了基因变异，抗原飘移或转移，导致现有抗体的保护力减弱。

他警告，病毒变化可能在患者体内引发急性反应，即医学上俗称的「细胞因子风暴」（Cytokine storm）。当免疫系统反应过于强烈时，会反过来攻击自身器官，引致心脏、肝脏或脑部等不同器官发炎，导致血压骤降。他强调：「如果治疗不及时，病情可以快至在一天之内转到很差，很差的地步。」

他又指出，近期因感染流感、新冠及呼吸道合胞病毒的儿童入院数字增加，重症亦较多。强烈呼吁家长，若发现小朋友出现流感症状，第一时间不应只是做快速测试，而是要密切观察是否出现持续高烧、神智改变（如反应迟缓）、无法进食及没有小便等危险病征，一旦出现上述情况，必须立即带儿童求医接受评估及治疗。

及早治能大大提高拯救患者机会

关日华称，若能及早发现「细胞因子风暴」的先兆并及早使用免疫治疗，将能大大提高拯救患者的机会。最后，他再次呼吁未接种流感疫苗的市民及家长，应尽快带同子女前往接种，及做好个人防护措施。

相关新闻：

甲流︱7岁男童染甲型流感离世 为今年首宗儿童流感死亡个案

流感︱孔繁毅：儿童和长者感染宗数呈上升趋势 是否达高峰仍待观察